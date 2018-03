Stjal kørestol fra handicappet landsholdsspiller

har du set denne stol, eller kender du de to tyve, der stjal den fra Rødovre Centrum lørdag aften? Hvis du ved, hvor stolen er, så send en besked til avisen, så formidler vi videre helt anonymt, så stolen kan komme hjem.

Efterlysning Lørdag aften stjal en ung dreng og en ung pige en specialdesignet kørestol, mens ejermanden spiste aftensmad på Red & Yellow i Rødovre Centrum. Stolen er skræddersyet til manden, der er på landsholdet i curling, og familien håber nu, at vidner kan hjælpe dem med at få den tilbage.

Af André Bentsen

Intet er helligt. Man skulle ellers tro, at der var visse befolkningsgrupper, man ikke stjal fra. Handicappede eksempelvis, men nej.

Lørdag aften klokken cirka 20 satte en ung mand sig op i en kørestol ved Red & Yellow i Rødovre Centrum og fik en veninde til at trille den langsomt ud af centeret.

På kørestolen var der både nøgler til bil og privathjem, men selve kørestolen, der er specialdesignet, så ejermanden kan være med på landsholdet i curling, er i sig selv en bekostelig ting.

Det vides ikke om de to unge mennesker ved dette, og familien der nu prøver at få hverdagen til at hænge sammen, håber derfor, at tyvene eller nogen der kender dem, får dem til at aflevere kørestolen tilbage eller tippe Rødovre Lokal Nyt på 31 12 26 10, helt anonymt, om hvor den kunne være.

“Det er en fuldstændig uoverskuelig situation for vores far, da han er afhængig af stolen døgnet rundt,” fortæller Marc og Dina Brendle.

“Derfor har vi en bøn til alle om at holde ører og øjne åbne og kontakte os, hvis de ser kørestolen, så vi kan få den tilbage til vores far,” fortsætter familien.

Kørestolen er en sort stol af mærket Panthera med spinderhjul og sorte drivremme. Der er monteret en fodbøjle og der er navn på stolen.

Politiet er underrettet om tyveriet, men familien vil allerhelst bare have stolen tilbage, så håber, at tyvene når at reagere.

“Man kan se på overvågningskameraet, hvem der stjæler stolen. Det er en dreng og en pige, men vi ved ikke, hvorfor de har taget den. Om de selv har brug for den til deres egen familie, eller om det bare er en dum handling. Vi vil bare gerne have vores stol igen, da vores far ikke kan undvære den,” påpeger Marc og Dina.