Steffen Klarskov scorede, og spillede en god jubilæumskamp, i sin kamp nummer 200 for RMB. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det blev ikke den jubilæumskamp Steffen Klarskov havde set frem til, da det blev til et nederlag i den syvende og afgørende kvartfinale. Klarskov bragte Rødovre på sejrskrus, med sin scoring allerede efter et minut i første periode, men det rakte ikke til en sejr.

Af Flemming Haag

Steffen Klarskov som spillede en god jubilæumskamp, har fået sin ishockeyopdragelse i Rødovre, spillede fredag aften sin kamp nummer 200 for RMB. Ud over to sæsoner i henholdsvis Frederikshavn og Aalborg, så har Steffen Klarskov altid spillet i Rødovre.

Om nederlaget til Rungsted siger en skuffet Steffen Klarskov.

”Vi får en drømmestart, det var desværre ikke nok, og et mål var ikke nok i dag desværre. Det er et element i den her kamp, at vi ikke får scoret i powerplay, det kunne have ændret kampen hvis vi havde udnyttet det. Vi er foran 1-0 og burde have været lidt mere kyniske og have udnyttet powerplay situationerne lidt bedre. De mister et par backer i første periode og får brugt en masse kræfter. Vi har et godt udgangspunkt efter første periode, så bliver det lidt løst i anden periode, hvor de får et par hurtige mål og så skal vi ud og jage, og de kan stille sig tilbage. Vi har skud nok og arbejder til det i dag, og det er de berømte marginaler og kynismen der afgør det i sidste ende” siger Steffen Klarskov og fortsætter.

”Det er svært lige nu, når man lige er røget ud af kvartfinalen og stå og glæde sig over sæsonen. Det er nu at sæsonen bliver sjov og skal afgøres. Men hvis man kikker på det lidt udefra og tænker tilbage på sæsonen, så kan man sikkert glæde sig over det om et par dage. Stik imod de såkaldte eksperters odds, så har vi haft en god sæson. Vi står med et halvt ben i Final Four og mod slutningen af sæsonen får vi spillet os op i top tre, men det er lidt svært at se positivt på det lige nu. Vi skal nok lige synke den her skuffelse og måske være lidt glad over det på et tidspunkt, for vi har rejst os efter sidste sæsons kæmpe skuffelse, og vi er en rigtig god gruppe der inde, så nu må vi se hvad der sker op til den næste sæson”, slutter Steffen Klarskov.