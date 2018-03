Socialrealismen rammer kulturhuset

Enhedslisten mener den socialrealistiske film, I, Daniel Blake er et godt springbræt til en diskussion. Foto: Presse

møde og film Få beskriver virkelighedens prøver for samfundets udsatte så ærligt, som den engelske instruktør Ken Loach. Nu bruger Enhedslisten filmen ’I, Daniel Blake’ som springbræt til en diskussion i kulturhuset.

Af André Bentsen

Selvom filmens personificerede titel, I, Daniel Blake hentyder til, at du skal til at følge en enkelt mands kamp mod systemets overmagt, kunne den lige så godt handle om de tusindvis af danskere, der hver dag løber rundt i manegen på landets jobcentre.

Det mener i hvert fald Enhedslisten, der inviterer i biografen lørdag den 10. marts klokken 10.30 til Ken Loachs’ film I, Daniel Blake.

Filmen skildrer en sygemeldt tømrer fra Newcastles kamp for at modtage sin understøttelse. Mødet med det offentlige system viser sig at være et bureaukratisk helvede af kafkaske dimensioner, hvor fravær af menneskeligt nærvær skriger til himlen og hvor et kendskab til onlineformularer tages for givet.

Peter Mikkelsen (Ø) vil holde et kort oplæg før filmen til debat efter filmen, hvor Enhedslisten er vært med kaffe.

”Filmen tager udgangspunkt i, at det er den syge og den arbejdsløse, der er problemet, at problemet er individuelt. På den

måde betyder det ikke noget, at filmen udspiller sig i Newcastle og ikke i Rødovre,” udtaler Peter Mikkelsen.

Han er ikke i tvivl om, at der skal ske noget positivt ved systemet, hvis vi skal undgå den lokale udgave af Daniel Blake.

”Det nye sker først, når vi gør noget ved det system, der slider mennesker ned, når det er på arbejdsmarkedet og som udstøder folk, der ikke kan komme ind på eller er for syge til at fastholde kontakten til arbejdsmarkedet,” siger Peter Mikkelsen.