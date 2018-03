SM sølv til RSIKs U15

Efter DM-sølvet var en realitet var RSIKs U15 linet op, før de skulle modtage deres sølvmedaljer. Foto: Red.

ishockey Gentofte Stars blev for stor en mundfuld for RSIKs unge U15 mandskab, der tabte på fysikken. Dagens finalekampe endte 3-2 til Gentofte.

Af Peter Fugl Jensen

Selvom Gentofte sad på store dele af spillet og periodevis trykkede Rødovre voldsomt i bund, så bed de vævre rødovrespillere godt fra sig i Davids kamp mod Goliat onsdag aften i Gentofte.

For hjemmeholdets spillere var fysisk overlegne og vandt da også skudstatistikken suverænt med 24-14. I første periode stod var skudstatistikken 8-1, men det eneste skud fra Rødovre gik til gengæld hele vejen, så nettede blafrede bag Gentoftes keeper. Anton Als scorede på et slagskud fra blå linje i powerplay, da pucken suste mellem venner, fjender og lige akkurat over benskinnen på keeperen og ind i mål.

Efter en ensidig 1. periode, så bed Rødovre godt fra sig i den midterste periode, hvor de også vandt skudstatikken. Jublen var da også enorm i Rødovres boks, da Anton Linde scorede til 1-2, efter et flot oplæg af Marcus Pihlmann. 1-2 var pausestillingen og håbet om en overraskelse lurede i Gentoftes iskolde hal 2, som kampen var flyttet ind i, da isen i hal 1 var under reparation.

I den afgørende periode kom Gentofte ud med fornyet energi og det høje tempo betød, at så godt som alt spillet foregik i Rødovres zone. Gentofte blev da også sat godt i gang, da Conrad Schmidt scorede sit andet mål – i øvrigt efter et flot oplæg af Conrad Ahlberg. 2-2, hvilket var nok til at Gentofte ville vinde guld, da de havde vundet den første kamp 2-5 i Rødovre.

Selvom Gentofte havde alt spillet, var Rødovre gode til at holde værterne i ufarlige positioner og Rødovres keeper Aya Petersen stod sikkert, når Gentofte fik afsluttet. Derfor var stillingen 2-2 helt frem til slutminutter, hvor Rødovre tog time-out og satsede alt i en spændingsmættet afslutning. En scoring til Rødovre ville betyde, at SM-guldet skulle afgøres på straffeslag.

Rødovre, som var forsvarende SM-mestre, var tæt på et par gange, men i de døende sekunder sendte Conrad Schmidt pucken ned i et tomt mål til 3-2, så SM-guldet definitivt blev sendt til Gentofte.

”Vi var fysisk overmatchet, men jeg er stolt af drengene, som har haft en fantastisk udvikling i denne sæson. Vi har et ungt hold, da vi kun har seks andetårs spillere, hvilket betyder meget mod et stærkt hold som Gentofte, der er store,” siger træner Mikkel Ry Nielsen. Han fortsætter:

”Men vi taber ikke tre gange i træk til Gentofte, så vi vinder over dem, når det er mest vigtigt og det er til DM om 10 dage hjemme i Rødovre.”

Rungsted vandt kampen om SM-bronze over Hvidovre, så Rungsted bliver det tredje DM-hold fra Sjælland.