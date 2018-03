Slutspils-floorball starter lørdag

Claus Nisbeth i aktion inden en knæskadet har tvunget ham ud på trænerbænken på fuld tid. Foto: Brian Poulsen

floorball Rødovre Floorball Club starter slutspillet på lørdag i Rødovre Stadionhal. Copenhagen er kvartfinalemod-standeren.

Af Peter Fugl Jensen

Det er med begrænset optimisme, træner for RFC Claus Nisbeth, ser frem mod dette års slutspil.

”Alle spillere er klar. Vores to store profiler Jannik Trolle og Emil Kristensen er tilbage for fuld skrue efter et længere skadesfravær og det ser godt ud. Det er naturligvis godt at have to så veletableret spillere tilbage,” siger Claus Nisbeth, som dog ikke har helt ret, for han stadig selv på skadeslisten.

Han vurderer Rødovre muligheder i slutspillet.

”Med tanke på, hvordan sæsonen har udviklet sig med alle de skader, som har ramt os, så mister vi noget kontinuitet i forhold til de enkelte kæder, når der er nogle systemer og aftaler, som vi først kan arbejde med nu.”

”Vi har måtte justere lidt af vores egen selvopfattelse indtil videre, men jeg vil mene, vi skal videre til en semifinale,. Kan vi fremtvinge kamp nummer fem i en semifinale, så synes jeg, vi har gjort det godt og så må man ikke glemme, at alt kan ske i en kamp fem,” siger Claus Nisbeth, der er bekymret for, hvor godt Rødovre står, når de kommer til at møde en stærk modstander som Benløse eller Frederikshavn, der efter al sandsynlighed venter i semifinalen.

”Vi har ikke haft muligheden for at bruge de etablerede spillere på grund af skaderne. Havde du spurgt mig i sommer, to måneder inden sæsonstart, der havde jeg en god mavefornemmelse. Men efter vi er blevet ramt af uheld på uheld, så ændrer tingene sig bare.”

”Nu skal vi nå at spille fire måneders tabt træning sammen i løbet af den næste halvanden måned og det er en udfordring. Selvfølgelig spiller vi for at vinde guld, men skal det være succeskriteriet, når man tænker på sæsonens forløb, det er jeg i tvivl om på nuværende tidspunkt,” slutter Claus Nisbeth.

Rødovre FC, der sluttede på tredjepladsen i grundspillet, skal møde Copenhagen FC, der endte på femtepladsen i kvartfinalen. Der spilles bedst af fem kampe og den første kvartfinale spilles lørdag den 3. marts klokken 15 i Rødovre Stadionhal.

Kamp nummer to spilles søndag den 4. marts klokken 12 i Gl. Valbyhal.

Evaluering af grundspillet

Rødovres træner ser tilbage på et grundspil med mange udfordringer. Blandet andet var Claus Nisbeth udset til at være spillende træner, men på grund af en omfattende knæskade, med efterfølgende operation, har han ikke kunnet opfylde den spillemæssige del af aftalen med RFC.

”Der nu gået to måneder siden min operation og jeg har endnu noget der ligner mellem otte og ti måneder foran mig, inden jeg igen kan deltage aktivt. Jeg er ovre den værste periode lige nu og begynder at kunne gå normalt, men der går desværre lang tid, før jeg kommer til at spille igen”, siger Claus Nisbeth, der evaluerer Rødovre FCs indsats efter grundspillet.

”Det har været en underlig størrelse i denne her sæson, fordi vi har haft de skader, vi har haft. Vi har jo haft de absolut bedste spillere ude i rigtig lang tid. Det er jo klart, vi er blevet udfordret på grund af skaderne, men det giver jo også mulighed for, at nogle unge spillere kan få lov til at gribe chancen.”

”Men vi har lidt under, at vores mest etablerede spillere har været ude i lang tid af sæsonen, så det har været en meget underlig situation. Jeg vil derfor mene, det er acceptabelt resultatmæssigt, vi blev treer i grundspillet.”

”I da er alle spillere tilbage, blandt andet er vores profiler Jannik Trolle og Emil Kristensen tilbage for fuld skrue efter et længere fravær, så det ser godt ud. Det er vigtigt at have to så veletablerede spillere tilbage. Så alle mand er nu skades fri, 7-9-13” siger Claus Nisbeth og kommer ind på grundspillets bedste oplevelser.

”Det vi ofte taler om i klubben er, at vi tidligt på sæsonen fik en rigtig arbejdssejr over Frederikshavn, vi har mange mand i spil, vi har mange målscorer og der føler jeg, der er ti mand der bidrager til den sejr. Jeg var rigtig glad for den sejr, den fortalte mig på det tidspunkt, hvor vi stod og der følte jeg, vi var i top to på det tidspunkt, men så hagler uheldene ned over os, så bliver det en anden snak lige pludselig, alle hold ville lide under det”.

Claus Nisbeth om 1-19 nederlaget i Frederikshavn

Et eksempel på, at det hele ramler sammen om man vil, forstået på den måde, at du har så mange afbud, at den næste spiller du skal trække op, er en 15-årig dreng. Det kan man jo ikke byde så ung en spiller. Vi havde to spillere med under 18 år og det var også en grim oplevelse for dem. Så man kan sige, det var en uhyggelig grim oplevelse det der. Det er aldrig en sjov situation at stå i, og du skal bare have overstået de 60 minutter – det er rigtig grimt at få sådan en oplevelse. Det går også ud over den selvopfattelse man har, og specielt i Rødovre qua historikken, hvor man har vundet mange mesterskaber, så det er et kæmpe slag i ansigtet, at få sådan en. Men hatten af for de spillere, der trods alt tog med til Frederikshavn, og tog med hjem igen og mødte op til træningen om mandagen. Det viser jo karakter om de mennesker, at man kan lægge sådan en oplevelse bag sig og så møde op og klø på og have fokus på næste kamp,” slutter Claus Nisbeth.

Kvartfinaleserien

