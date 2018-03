Skal du være med til Stafet for Livet

Den 25. august starter Stafet for Livet i Rødovre. Skal du være med? Foto: Stafet for Livet

Stafet for Livet For første gang nogensinde kommer Stafet for Livet til Rødovre og du kan være med, der mangler nemlig både friske fødder, varme hænder og villige sponsorer.

Af Af Silvia Eskildsen (praktikant)

Det er ikke hver dag, man ser hundredvis af mennesker svede på rådhus pladsen, men det kommer du til den 25. august, når der er Stafet for Livet.

”Hvis du er interesseret i at støtte folk, der rammes af kræft og gerne vil vise sympati for folk med kræft synes vi, du skal komme og holde en fest med en helt masse andre fra Rødovre. For vi skal vise, at også på dette punkt, er Rødovre noget unikt, så når vi gør tingene, gør vi det stort og ordentligt.” Sådan siger Lars Reuter fra stafet for livet, der første gang nogensinde skal ske i Rødovre.

På dagen kommer der til at være livemusik og en helt masse aktiviteter, men netop fordi det er så alvorlig en sag, kommer der også til at være et hold fightere – kræftramte – der går foran de andre i en samlet runde.

”Det er vigtigt, at vi viser, at kræft ikke kun er noget der rammer os i en reklame eller et øjeblik. Det er hver time hele døgnet. Derfor skal man også støtte op i et døgn. Vi har dog gjort det lidt nemmere, så man godt må være flere om det,” siger Lars Reuter med et smil på læben ved tanken om de personer der leger med tanken, om at gennemføre løbet 2 og 2.

Mangler sponsorer

Der mangler sponsorer, og hvis det lyster kan man melde sig som sponsor for hele arrangementet på larsreuter@outlook.dk eller på stafetforlivet.dk.

Man kan både være sponsor for et hold og et firma. Så hvis du eller dit fodboldhold eller en anden form for sportshold gerne vil hjælpe folk med en livstruende sygdom, skal du helt sikker gøre det.

”Det her er en god måde fordi Rødovres borgere kan komme og deltage aktivt, da det ligger lokalt og det kan løbe over et døgn. Det skal være en event der viser, at hvis vi står sammen så kan vi meget mere, og at det er vigtigt at støtte op omkring den gode sag,” siger Lars Reuter med et smil.

Stafet for Livet starter den 25. august klokken 12 på plænen ved Rødovre Rådhus og slutter først 24 timer senere.

”Det må gerne være hårdt, men det skal også være en fest,” siger Lars i en munter stemning.

