Skal du med på mandagsgåtur

GÅTUR: Hver mandag klokken 11.15 går mandagsholdet en tur fra sundhedscenteret og snakker om livet i en time. Fotoarkiv

Hver mandag klokken 11.15 mødes en flok gå-glade kvinder og mænd, og begiver sig ud i Rødovres byrum og naturskønne områder. Nemmere når du ikke de 10.000 skridt som alle faktisk skal gå hver dag.

Af André Bentsen

Sammen med Sundhedscenterets motionsvejledere Michael Evensen og Bettina Kappel Andersen kan du hver mandag komme med på en rask gåtur til eksempelvis Damhussøen eller Volden. Og det er der mange der vil.

”Selvom det er bidende koldt udenfor, trodser mange hver mandag kulden. Der er altid en positiv stemning. Vi har mange faste ’mandagsgængere’, som har lært hinanden at kende her, der glæder sig til at snakke med hinanden. For dem vægter det sociale ligeså højt som at få den ekstra gåtur. Og så har vi også et par nye med hver gang, som selvfølgelig også bliver varmt modtaget,” fortæller motionsvejlederne. Lisbeth er en af mandagsgængerne, som har været med fra starten. Hun læste om mandagsgang i lokalavisen og tænkte, at det var hyggeligere at gå sammen med andre end at gå ture alene.

“Det er rigtig godt at få rørt sig og have det rart sammen med andre. Det er med til at opløfte livet. Jeg kendte ikke de andre, men nu er vi blevet venner, der sørger for at få hinanden med. Mandagsgang er blevet en del af min ugeplan og udover at nå dagens 10.000 skridt, så oplever jeg nye dele af Rødovre, som jeg ikke kender i godt selskab med søde mennesker og motionsvejledere. Det er guld værd.”

Snakken går

På gåturen, der tager en time, bliver der snakket om alt muligt.

”Vi kommer bredt omkring, hvad der interesserer dem, der går med. Forleden gik en mand med, som begejstret delte sin viden om voldanlægget. Jeg fik også spørgsmål om, hvordan det nu er med mellemmåltider – skal de spises og i så fald hvad er godt? Vi talte om emnet og fik afmystificeret nogle myter om mad,” siger Bettina Kappel Andersen.

Hun synes der er mange fordele ved at gå tur udendørs. Dagslyset virker antidepressivt på mange og har god indflydelse på søvnen, der er nødvendig for at holde humøret oppe. En gåtur styrker sundheden både fysisk, psykisk og socialt. Forskning viser, at fysisk aktivitet giver velvære og glæde og påvirker følelsen af angst, stress og koncentrationsevne i positiv retning.

”Nogle går frisk og hurtigt, mens andre går lidt langsommere. Vi venter undervejs, da det skal være rart for alle at gå.” afslutter Bettina Kappel Andersen.