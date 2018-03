Sikker sejr til Rødovre Floorball Club

Marko Krogsgaard leverede en god præstation mod Copenhagen FC, med to scoringer og en assist. Foto: Brian Poulsen

Floorball Efter en overbevisende 6-1 sejr over Copenhagen FC, i kvartfinaleseriens andet opgør, er Rødovre Floorball Club tæt på en semifinaleplads, som kan sikres med en sejr, lørdag den 10. marts i Gl. Valbyhal.

Af Flemming Haag

Efter Rødovres 3-2 sejr i går lørdag over Copenhagen FC, blev kamp nummer to spillet i dag søndag, på ”hjemmebane” i Gl. Valbyhal. En paradoks situation, at Rødovre FC der spiller kvalkampe om det danske mesterskab, må spille hjemmekamp på Copenhagens hjemmebane i Gl. Valbyhal, da det ikke kunne lade sig gøre, at få tildelt tid til afvikling af søndagens kvartfinale, i Rødovre Stadionhal.

Rødovre stillede op uden Andreas Kleczewski som meldte fra på grund af sygdom, og den dobbelte målscorer fra lørdagens kamp Jeppe Juhl Justesen, som blev skadet i lørdagens kamp.

Rødovre måtte slide hårdt mod et godt kæmpende Copenhagen mandskab, i det første opgør, før sejren blev sikret i overtiden, på Marko Krogsgaards vigtige scoring. Men det var et noget anderledes motiveret Rødovre mandskab, der stillede op til søndagens opgør.

Annonce

Allerede fra kampens start, havde Rødovre overtaget og fik lagt pres mod Rasmus Engelhardts i Copenhagens mål. Allerede efter seks minutter spil, gav det resultat, da Jannik Trolle sendte bolden i mål på Marko Krogsgaards pasning.

Umiddelbart efter scoringen fik Rødovres Morten Guido to minutters straf for ”hårdt spil”. Rødovre spillede et disciplineret boksplay, og forhindrede Copenhagen i, at spille sig til afslutninger. Farligst var RFC, hvor Marko Krogsgaard spillede frem ad banen til Frederik Kobberup der fandt Nicolai Børner inde foran mål, men afslutningen gik forbi mål. Rødovre fortsatte med at have det spillemæssige overtag, hvor Morten Guido testede målrammen.

Midt i perioden blev det 2-0, da Nicolai Børner erobrede bolden i Copenhagens zone, gik direkte mod mål, og sendte sikkert bolden i nettet. Copenhagen var farlige i deres kontra, og det resulterede i et forsøg på den ene stolpe.

Fem minutter inden pausen, fik Jannik Trolle to minutter for ”hårdt spil”, men det lykkedes ikke københavnerne, at spille sig frem til målchancer i overtalsspillet. I samme sekund som første periode sluttede, opstod der tumult i det ene hjørne bag Rødovres mål, da Martin Erichsen blev tacklet hårdt, og det tændte temperamenterne.

Rødovre pressede på fra starten af anden periode, og det blev 3-0 efter to minutter, hvor Morten Guido omsatte Martin Erichsens pasning i mål. Kort efter tilkæmpede Jannik Trolle sig bolden, og spillede Jannik Dalkvist helt fri, men han overplacerede sit forsøg. Kort efter sendte Emil Kristensen en pasning til en udækket Jannik Dalkvist, men hans afslutning gik over “gæsternes” mål.

Tre minutter inden pausen, blev det 4-0 på kampens flotteste scoring. Jannik Dalkvist erobrede bolden i egen zone, sendte en pasning til Jannik Trolle, der fandt Marko Krogsgaard inde foran mål, og han first timede bolden i nettet. Det gik så stærkt, at Copenhagens spillere var helt væk.

En anden periode, hvor Rødovre var overlegen i alle spillets faser, og med lidt mere skarphed i afslutningerne, var det blevet til flere scoringer.

Tredje periode var netop sat i gang, da det blev 5-0. Frederik Kobberup rykker fri i højre side, og sendte en præcis pasning til Nicolai Børner, som sikkert sendte bolden i mål. Efter et massivt Rødovre pres, slog Copenhagen kontra, og det lykkedes Christian Holmsteen, at passerer Michael Ejlerskov i Rødovres mål til 5-1. Rødovre havde efterfølgende mange afslutninger fra Mads Kristensen, som afløste Emil Kristensen i tredje periode, Jannik Dalkvist, Nicolai Børner og Marko Krogsgaard men uden resultat.

Med tre minutter tilbage af tredje periode, fik Copenhagen to minutters straf, og efter et minuts powerplay, blev det 6-1 da Marko Krogsgaard slog en pasning fra Jannik Trolle i mål.

En ensidig forestilling i tredje periode, hvor Copenhagens spillere ofte løb forgæves mellem Rødovres hurtige og sikre pasningsspil. En sikker og velfortjent sejr, og 2-0 i kampe i bedst af fem kampe.

Tredje kamp, spilles lørdag den 10. marts kl. 14 i Gl. Valbyhal.