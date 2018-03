Se mod Rødovre i ghettoudspil

Tidligere justitsminister Morten Bødskov (S) mener, regeringen bør kigge mod Kærene i deres ghettoudspil. Foto: Arkiv

udspil Regeringen bør se til Rødovre og de gode erfaringer, i blandt andet Kærene, med boligsocialt arbejde, hvis man vil undgå parallelsamfund og social kontrol, mener tidligere justitsminister.

Af André Bentsen

Der er ingen tvivl om, at en stærk indsats i udsatte boligområder er nødvendigt for at

komme ungdomskriminaliteten til livs. Derfor spillede regeringen i sidste uge ud med nye sanktionsmuligheder, hvor blandt andet dobbelt strafudmåling for kriminalitet i ghettoområder var en af de bærende pæle.

Selv Statsministeren satte, i hans nytårstale, fokus på udsatte boligområder og på problemerne med parallelsamfund i landet.

“Desværre blev de gode intentioner erstattet med stilhed, kaos og handlingslammelse. Det er ærgerligt, for der er brug for handling, samarbejde og brede aftaler på Christiansborg for at løse de alvorlige udfordringer,” siger tidligere justitsminister Morten Bødskov.

Han synes, regeringen skal vende kikkerten mod Rødovre Syd, hvor man i årtier har fjernet rygterne om ghettodannelse ved hjælp af hårdt fremsynet socialt boligpolitisk arbejde.

Trygt og levende

Regeringen behøver altså ikke kigge langt for at finde gode eksempler på, hvordan vi kan få en god og sammenhængende indsats for udsatte boligområder, mener Bødskov.

“Rødovre Kommune har gennem samarbejde med borgerne, boligforeningerne, frivillige og ikke mindst politiet skabt nogle rigtig gode resultater i boligområder som eksempelvis Kærene. Denne indsats har formået at gøre Kærene til et tryggere og mere levende boligområde,” siger Morten Bødskov og tilføjer:

“Vi skal turde tage et opgør med parallelsamfund, social kontrol og den undertrykkelse, som desværre finder sted i dele af vores samfund. Vi skal bruge Rødovre Kommunes indsats som det gode eksempel, der både inddrager den aktive socialpolitik, boligformidlingen og som sætter krav til politiets tilstedeværelse i lokalområdet.”

Obamas rådgivere roser Kærene i Rødovre

Da Morten Bødskov, der snart kan kalde sig Rødovreborger, var justitsminister, brugte han selv Kærene som eksempel til efterlignelse.

“Jeg har selv haft besøg i Kærene af præsident Obamas to nærmeste rådgivere. Den tidligere amerikanske justitsminister Eric Holden og chefen for Homeland Security Janet Napolitano. På besøget i Kærene så de Rødovres store arbejde med at skabe et mere trygt lokalsamfund og de mange gode tiltag og initiativer, der har skabt denne succes-

historie,” siger Bødskov og uddyber:

“Rødovre Kommunes store succes i Kærene resulterede også i, at Eric Holden til sidst sagde, at Kærene jo ikke er et udsat boligområde, men et område med stor aktivitet, ro, orden og grønne områder.”

Selvom der altså kan være gode retningslinjer at hente i ghetto-forhandlingerne ved at kigge mod Rødovre, mener Bødskov dog, at man, også internt i Rødovre, skal huske hele tiden at se fremad.

“Selvom vi på mange punkter er kommet langt, så er vi endnu ikke i mål. Vi har stadig for mange på overførelsesindkomst og uddannelsesniveauet i udsatte boligområder er stadig for lavt.”

“Derfor er der brug for en bred politisk aftale i Folketinget, så vi sammen kan løse problemerne i de udsatte boligområder,” slutter den tidligere minister.