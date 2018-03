Schweizerdalsvej er fuld af huller, revner og buler

Lis Rasmussen fra Rødovrevej mener ikke, at Schweizerdalsvej er sikker at færdes på som cyklist. Hvad mener du? Deltag i debatten her på rnn.dk. Foto: Brian Poulsen

læserbrev Schweizerdalsvej trænger i den grad til en gennemgribende renovering med ny vejbelægning/asfalt.

Af Lis Rasmussen, Rødovrevej

Man er nødsaget til at cykle slalom og holde intenst øje med vejbelægningen, for at undgå at ryge i de værste dybe huller. På noget af strækningen er midten af kørebanen det mest sikre at cykle på, for at undgå de værste

dybe huller og lapninger.

Har Rødovre Kommunes ”Teknisk Forvaltning” afsat midler til en snarlig reparation af vejbelægningen på Schweizerdalsvej, så cyklister/bilister kan færdes sikkert på vejen?