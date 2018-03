Satser alt på et spor

Morten Lindegren og Anne-Mette Vinter fulgte mavefornemmelsen og sagde deres trygge lønmodtagerjobs op for at starte egen medievirksomhed. Foto: Red.

iværksætterdrømme Morten Lindegren og Anne-Mette Vinter havde begge fuldtidsjobs og gode indkomster, men der var noget der trak i dem begge. Drømmen om at skabe selv og selv bestemme over døgnets 24 timer. Så de skiftede spor. Filmspor.

Af Christian Valsted

“Det er en hobby med indbygget job i for at citere rapgruppen Malk de Koijn,” siger Morten med et smil, inden han kigger på partner Anne-Mette Vinter.

Morten og Anne-Mette danner par privat, men siden efteråret har de også været ’partners in crime’ rent forretningsmæssigt.

Efter i flere år at have puslet med idéen om at springe ud som selvstændige, tog de springet og sagde deres lønmodtagerjobs op for at stifte deres egen virksomhed, der producerer og underviser i

videoproduktion.

”Jeg er lidt af en tryghedsnarkoman og det var en hurdle for mig, at jeg ikke længere vidste, hvad der gik ind på lønkontoen hver måned, men der trængte til at ske noget nyt og omstændighederne ville aldrig blive bedre,” fortæller Morten, der forlod en stilling som IT-projektleder.

Anne-Mette sagde farvel til en chefstilling i medieafdelingen hos Jobindex. I dag møder de begge ind i deres studie på Kamstrupvej. Det lille hobbyværksted har Morten selv bygget og skulle, til at starte med, bruges til parrets mange små filmprojekter, som de gennem årene har arbejdet med. Nu er værkstedet blevet deres faste arbejdsplads og filmstudie.

”Vi har altid haft en passion for at producere film og arbejde kreativt med vores egne projekter, men vi havde begge meget krævende jobs med lange arbejdsuger og vi skulle bruge weekenden på at lade op. Det betød, at vores passion blev nedprioriteret, at vores egne drømme og visioner kom i anden række og derfor besluttede vi os for at gøre noget ved det,” fortæller Anne-Mette.

Det hele værd

Morten og Anne-Mette stiftede derfor virksomheden Filmspor og beslutningen har de på ingen måde fortrudt. Der kommer hele tiden flere ordrer i bogen og i dag betragter de deres iværksættereventyr som en succeshistorie og god forretning.

”Det værste der kunne ske var, at vi optog lidt gæld og igen blev lønmodtagere. Det er heldigvis ikke sket,” siger Anne-Mette, inden Morten supplerer:

”Jeg har været til mange meningsløse møder i min tid og det kommer jeg ikke til at savne. Nu har vi fuld kontrol over vores tid og det har givet en helt anden frihed,” siger Morten om opstarten.

Mennesker i fokus

Ud over at producere film af enhver art til virksomheder, arbejder Morten og Anne-Mette også med at producere deres egen dokumentarfilm og hvis alt går efter planen, bliver de senere solgt til tv-stationer og vist i bedste sendetid.

”Vi har altid været bidt af vores egne projekter og vi er meget optaget af at lave fortællinger om mennesker. Vi er i gang med flere produktioner, hvor vi følger mennesker, der lever et anderledes liv. Der er mange, der på et tidspunkt har haft ’rockstar-drømme’ og mod på at opleve hele Verden, men i stedet fik de almindelige og fornuftige 8-16 jobs, en kernefamilie og den rigtige stationcar. Jeg havde brug for at komme ud og møde nogle mennesker, der gjorde noget andet og lever deres liv på en anden måde,” fortæller Anne-Mette.

I øjeblikket arbejder Filmspor på en dokumentar om en homoseksuel mand, der har fået et barn med sin bedste veninde. En historie om et anderledes familieliv. I en anden dokumentar går Filmspor tæt på en musiker, der rejser til Frankrig for at udleve sin drøm om at blive fuldtidsmusiker.

”Det er projekter, der giver mening for os og vi står selv for idéudviklingen og produktionen. Det hele føltes lidt mere frit, selvom der ikke er nogle garantier for, at det lykkedes, men det vil være det hele værd,” siger Anne-Mette.

Du kan læse mere om Morten Lindegren og Anne-Mette Vinters virksomhed på filmspor.dk