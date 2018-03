Rungsted tæmmede ”Tyren”

Rødovre Mighty Bulls er bagud 2-3 i kampe, efter nederlaget til Rungsted søndag aften. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rungsted har nu to matchbolde, efter 2-4 sejren i kamp nummer fem. Rødovre er nu sat under pres, da endnu et nederlag betyder farvel- og tak for sæsonen 2017/2018.

Af Flemming Haag

Den spændende kamp fem, i den sjællandske kvartfinaleserie er meget vigtig, da en sejr giver to matchbolde. Taberen af søndagens femte kvartfinale er sat under voldsomt pres, da endnu et nederlag, vil betyde farvel og tak, for sæsonen 2017/2018. De fire første kampe, er alle endt med en et måls sejr, og begge hold har vundet på både hjemme- og udebane. Rødovre stiller op til den femte kvartfinalekamp, uden Gasper Kroselj og Henrik Eriksson, der begge er skadet.

Inden kampen, blev Herbert Knox pokalen uddelt til årets Rødovrespiller. Det er Rødovres egen spillertrup, der har valgt årets spiller, og valget faldt på Sebastian Bergholt.

Den spændende kvartfinale, var kun 16 sekunder gammel, da Rødovres Nicklas Carlsen blev sendt i straffeboksen. Der blev ikke spillet frem til de store muligheder i Rungsteds powerplay. Rødovre var mest i puck besiddelse, og havde de farligste forsøg. Jonas Sass, med et forsøg lige på Kevin Lindskog i Rungsteds mål og Nicklas Carlsen, hvis forsøg sad i sidenettet. Sebastian Bergholt fulgte op med en god dribling, men hans afslutning gik tæt forbi mål.

En rolig første periode, uden det høje tempo og intensitet i nærkampene, som er set i de tidligere opgør, men en periode, hvor Rødovre havde det spillemæssige overtag.

Annonce

Der var spillet to minutter af anden periode, da Rungsted fik to minutters straf. Rødovre fik ikke spillet sig frem til afslutninger i sit powerplay. Fire minutter senere, fik Rødovre endnu en powerplay mulighed, hvor kun Sebastian Bergholt fik afsluttet. Rødovre var fortsat mest i puckbesiddelse, uden at tilspille sig de store muligheder, kun afbrudt af enkelte Rungsted omstillinger.

Midt i perioden fik Rungsted periodens tredje udvisning, da Morten Green måtte en tur i straffeboksen.

Med seks sekunder tilbage af Rødovres powerplay, drev Rungsteds Mattias Persson gæk med Rødovres forsvar, og sendte pucken i mål. Det blev 0-2 to minutter senere, da Rungsteds Mathias Røndbjerg tog chancen fra Blue Line, og hans forsøg blev rettet af, og snød Stefan Ridderwall i Rødovres mål.

Så blev det Rødovres tur til, at spille i undertal, da Frederik Skovby fik to minutter. Rungsted pressede på, men fik ikke afsluttet. Efter et minut i undertal, fik Rungsted to minutter og der blev spillet 4 mod 4 i et minut, uden at de to hold fik afsluttet. Rungsted fik mere gejst efter deres føring, og fik spillet sig frem til flere afslutninger. Kort før periodepausen, mistede Rødovre pucken på Blue Line, og Rungsteds Mattias Persson sendte pucken videre til Rasmus Thykjær, som i fri position, sendte pucken i nettet til 0-3 med blot tre sekunder til periodepausen.

Endnu en periode, uden intensitet og tætte nærkampe, hvor Rødovre havde mest spil, men manglede den nødvendige skarphed i afslutningerne. Rungsted fik mere tempo på deres spil, da de kom foran, og sluttede perioden bedst.

Rødovre havde mere fart på skøjterne fra starten af tredje periode, og efter to minutter, sendte Jannik Karvinen et slagskud mod mål, Steffen Klarskov fulgte op, og slog riposten i mål til stillingen 1-3. Tre minutter efter reduceringen, fik Rødovre endnu en overtals mulighed, men fik ikke spillet sig frem til afgørende afslutninger.

Der var kommet mere intensitet i kampen, og det resulterede i en udvisning til hvert hold, seks minutter inde i perioden, og der blev spillet 4 mod 4. I en nærkamps situation tæt ved banden, blev Rødovres Matthias Asperup liggende, men situationen gav ikke anledning til, at dommerne reagerede.

Men efterfølgende haglede udvisningerne ned over Rødovre, som måtte spille 3 mod 5 i fem minutter. Rungsted fik udbytte af overtalssituationen, da Morten Green øgede til 1-4. Så blev det Rungsteds tur til, at få tildelt straf, og det lykkedes Rødovre, at få reduceret i powerplay, da Steffen Klarskov fandt Nicklas Carlsen tæt foran mål, som resolut sendte pucken i nettet til 2-4. Rungsted fik endnu to minutter, hvor der resterede 3:25 af tredje periode. Rødovre erstattede Stefan Ridderwall med en markspiller, og spillede 6 mod 4. Satsningen lykkedes ikke, trods flere gode forsøg.

Det blev en tredje periode, hvor der kom mere intensitet i kampen, men perioden blev skæmmet af 11 udvisninger, hvoraf flere af udvisningerne, var meget ”tynde”. Synd, at ”tynde” udvisninger i så vigtigt et opgør, skal spille en afgørende rolle for kampens udfald.

Rødovre har med stillingen 2-3 i kampe, for alvor ryggen mod muren, og skal vinde de to næste kampe for, at sikre sig en plads i semifinalen. Næste kamp spilles på tirsdag den 20. marts kl. 20:30 i Rungsted.