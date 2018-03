Røgfri succes i sundhedscenteret

Bliv røgfri med hjælp fra kommunen. Foto: Arkiv

røg Mange rygere har succes med at lægge cigaretterne på hylden på kommunens rygestophold, viser en evaluering af det seneste rygestophold i Rødovre Sundhedscenter. Du kan komme med på det næste hold.

Af Silvia Eskildsen (praktikant)

Mange borgere har haft held med at kvitte smøgerne på Rødovre Kommunes rygestophold. Hele 76 procent rygere var røgfri, efter den sidste mødegang på rygestopholdet. Deltagerne havde, inden kurset, røget 10-20 cigaretter om dagen. Det viser tal fra evalueringerne.

”Vi er meget glade og stolte over, at deltagerne er røgfri. Det viser, at vores rygestophold virker. Det gør de, fordi deltagerne er motiveret og finder styrke i fællesskabet med andre. Et rygestop kan være svært, fordi det ikke kun handler om at holde op med at

ryge, men at blive ved med at være røgfri,” siger Maria Bleiback Clausen, der er faglig leder i Rødovre Sundhedscenter.

Rigere uden røg

Et rygestop er ofte lettere sammen med andre på et rygestophold, hvor man i fællesskab aftaler en stopdato og støtter hinanden i rygestoppet. Rødovre Kommune kører i øjeblikket kampagnen ”Rygestop – Fyld livet op”, der opfordrer rygere, som ønsker at kvitte cigaretter, til at melde sig på kommunens gratis rygestophold.

Her har de fem gange så stor chance for at stoppe med at ryge ved at få professionel rådgivning. Kampagnen er en del af forskningsprojektet ”Rigere uden røg”, som Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed står for. Målet er, at flere rygere benytter kommunens gratis rygestoptilbud og bliver røgfri i 2018. Projektet er finansieret af TrygFonden.