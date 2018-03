Rødovre FC tog første stik

Jeppe Juhl Justesen spillede en stor kamp, med to flotte scoringer. Foto: Privat

Floorball Rødovre FC måtte kæmpe hårdt for sejren over Copenhagen FC i den første kamp i kvartfinaleserien, da kampen først blev afgjort i forlænget spilletid, på Marko Krogsgaards scoring syv minutter inde i overtiden.

Af Flemming Haag

Rødovre FC og Copenhagen FC skal igen i år, møde hinanden i kvalifikationsspil. I sidste sæson mødtes de to hold også i kvartfinalen, hvor det blev til fem tætte opgør, inden Rødovre FC kvalificeret sig til semifinalen med 3-2 i kampe.

De to hold har mødt hinanden tre gange i indeværende sæson. I pokalturneringen blev det til en RFC sejr på hele 12-0 og i Floorball Ligaen, er det blevet til en sejr til hvert hold, hvor Rødovre FC vandt det senest opgør med 6-1 i Ligaens sidste spillerunde, i sidste weekend.

Det var en første periode, hvor hjemmeholdet lagde et massivt pres mod gæsternes kompakte defensiv. Trods overvægt i spil, blev der kun spillet frem til enkelte kvalificerede afslutninger, hvor Morten Guido, Emil Kristensen og Marek Valachovic var tættest på. Copenhagen havde problemer med, at spille sig ud af egen zone, men havde enkelte farlige afslutninger, hvor det nærmeste, var et forsøg på målrammen.

En første periode uden scoringer, med et hjemmehold der leverede gode kombinationer, men manglede skarphed i afslutningerne.

Annonce

Anden periode åbnede som første periode sluttede. Rødovre havde det spillemæssige overtag, fire minutter inde i perioden lykkedes det, at passerer Rasmus Engelhardt i gæsternes mål. Emil Kristensen spillede skråt bagud til Jeppe Juhl Justesen, som med et slagskud sendte bolden i mål. Umiddelbart efter havde Frederik Kobberup og Marek Valachovic gode forsøg, men uden resultat.

Midt i perioden fik gæsterne udlignet, da Kasper Abildgaard forsøgte sig fra højre side, og overraskede Michael Ejlerskov i Rødovres mål. Efter udligningen kom Copenhagen længere frem på banen, og fik lagt et højt pres på hjemmeholdet, som ikke kunne få pasningsspillet til at fungerer, mod et godt kæmpende Copenhagen mandskab.

Fem minutter inden pausen, erobrede Jannik Trolle bolden i egen zone og løb direkte mod gæsternes mål. I samme øjeblik som Trolle lagde an til afslutning, blev han ”fældet”, og der blev dømt straffeslag. Andreas Kleczewski tog sig af straffeslaget, men han sendte bolden over mål. Rødovre spillede herefter to minutter i overtal, men kunne ikke åbne gæsternes defensiv, så de to hold kunne gå til pause med hver en enkelt scoring.

En anden periode, hvor gæsterne kom mere med i kampen efter deres udligning, og der kom meget mere intensitet i nærkampene.

Gæsterne fortsatte fra starten af tredje periode med, at lægge et højt pres mod hjemmeholdet, som havde svært ved, at få deres hurtige pasningsspil til at fungerer. Spillet vekslede og der blev afsluttet flittigt af begge hold, og tættest på var Andreas Kleczewski, Jannik Trolle og Martin Erichsen med forsøg fra distancen.

Midt i perioden fik Copenhagen udbytte af deres energi, da Nikolaj Parbo bragte gæsterne foran 2-1, da han sendte bolden i mål fra højre side. Rødovre havde haft flere muligheder for at komme foran, men slog ikke til. Men gæsternes scoring fik hjemmeholdet til at investerer noget mere, og blot to minutter senere, fik Jeppe Juhl Justesen udlignet, da han med et slagskud, sendte en pasning fra Jannik Trolle i mål.

Efter udligningen fik Rødovre igen overtaget, og havde flere forsøg, men manglede fortsat skarpheden. Martin Erichsen var tættest på, med et forsøg i sidenettet. Med stillingen 2-2 efter tredje periode, måtte de to hold ud i ti minutters forlængelse.

Rødovre holdt presset, og det resulterede i en scoring syv minutter inde i overtiden, da Jannik Trolle lagde en pasning tilbage til Marko Krogsgaard, der med et slagskud fra distancen, sendte bolden til mål til slutstillingen 3-2 og 1-0 i kampe.

Hjemmeholdet måtte kæmpe hårdt for sejren, mod et godt kæmpende Copenhagen FC mandskab, som spillede med stor energi. Rødovres pasningsspil fungerede fint i første periode, men da gæsterne kom længere frem på banen i anden periode, var pasningsspillet ikke på samme niveau som blev vist i første periode.

Stillingen er 1-0 til Rødovre FC efter første kamp, hvor der spilles bedst af fem kampe. De to hold mødes igen i morgen søndag kl. 12 i Gl. Valbyhal.