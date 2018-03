Rødovre FC møder Frederikshavn Blackhawks i semifinalen

Jannik Trolle og Rødovre FC, skal møde Frederikshavn Blackhawks i semifinalen. Foto: Brian Poulsen

Floorball Det blev Frederikshavn Blackhawks, som Rødovre Floorball Club skal møde i semifinalen, i bedst af fem kampe. Første semifinalekamp, spilles i Frederikshavn den 24. marts.

Af Flemming Haag

I kampen om Floorball DM, blev alle kvartfinalerne afgjort i weekenden, med 3-0 sejre til de højst placerede hold i grundspillet.

Det betyder, at Benløse FC, Frederikshavn Blackhawks, Rødovre FC og Sunds Seahawks FC kvalificerede sig til semifinalerne.

Benløse FC vandt grundspillet, og har retten til først at vælge modstander, dog ikke nummer to i grundspillet, Frederikshavn Blackhawks.

Benløse FC valgte Sunds Seahawks FC, og Rødovre FC skal møde Frederikshavn Blackhawks.

Semifinalekampene spilles bedst af fem kampe. Der skal findes en vinder i hver kamp. Ender kampen uafgjort efter de 3 x 20 minutter i ordinær spilletid, spilles der Sudden Victory i op til 10 minutter. Bliver der ikke scoret i Sudden Victory, afgøres kampen i straffeslagskonkurrence.

Rødovre FCs kampe mod Frederikshavn Blackhawks, spilles efter følgende program.

Lørdag den 24. marts Frederikshavn Blackhawks – Rødovre FC

Søndag den 25. marts Frederikshavn Blackhawks – Rødovre FC

Lørdag den 31. marts Rødovre FC – Frederikshavn Blackhawks

Søndag den 1. april Rødovre FC – Frederikshavn Blackhawks

Lørdag den 14. april Frederikshavn Blackhawks – Rødovre FC

Vinderne af de to semifinaleopgør, spiller finale lørdag den 21. april i Dansk Kabel TV Arena i Ringsted. Taberne spiller bronzekamp samme dag og sted.