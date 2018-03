Rødovre FC klar til semifinalerne

Marko Krogsgaard var Rødovre FCs mest markante spiller i 5-3 sejren over Copenhagen FC. Foto: Brian Poulsen

Floorball Med tre sejre ud af tre mulige over Copenhagen FC, har Rødovre FC kvalificeret sig til semifinalekampene, som begynder i weekenden den 24. og 25. marts. Modstander i semifinalen bliver enten Benløse FC, eller Frederikshavn Blackhawks, som sluttede på henholdsvis første og anden pladsen i grundspillet, og kan derfor vælge deres semifinalemodstander.

Af Flemming Haag

Copenhagen FC og Rødovre FC mødtes lørdag eftermiddag i Gl. Valbyhal, til deres tredje møde i kvartfinalen, hvor Rødovre FC er foran med 2-0 i kampe. Der spilles bedst af fem kampe, og med en sejr, er Rødovre FC i semifinalen.

Rødovre stillede op uden sygdomsramte Martin Erichsen og Rasmus Bømervang samt en skadet Jeppe Juhl Justesen.

Rødovre lagde planmæssigt ud med at have initiativet, og fik spillet sig frem til flere gode afslutninger. Der gik kun fire minutter, inden RFC fik resultat af det spillemæssige overtag, da Jannik Trolle lagde en tværpasning til Jannik Dalkvist, som sikkert sendte bolden i nettet. Rødovre fortsatte med at lægge pres mod Copenhagens mål, og efter ti minutter blev det 0-2 da Marco Krogsgaard fik afsluttet, Jannik Dalkvist fangede riposten, men Rasmus Engelhardt i hjemmeholdets mål parerede endnu engang, men kunne ikke stille noget op, da Marco Krogsgaard efterfølgende sendte bolden i mål.

Copenhagen var farlige på deres omstillinger, men fik ikke udbytte af deres muligheder. Med tre minutter til pausen, fik hjemmeholdet to minutters straf, og efter et halvt minut i overtal, blev det 0-3 da Emil Kristensen lagde en pasning til Frederik Kobberup som sendte bolden i mål.

En første periode hvor Rødovre var mest i boldbesiddelse, var teknisk bedre og fik spillet sig frem til flest afslutninger, men blev mødt af et godt kæmpende hjemmehold.

Annonce

Spillet var lige sat i gang i anden periode, da det blev 0-4. Jannik Dalkvist fik en dyb pasning fra Marek Valachovic, som trak forbi Rasmus Engelhardt i hjemmeholdets mål, og sendte bolden ind i det tomme mål. To minutter inde i perioden fik hjemmeholdet reduceret ved Kenneth Danielsen, som udnyttede en løs chance.

Efter reduceringen tog Copenhagen initiativet, og fik lagt et pres på Rødovre, der havde problemer med at få spillet bolden ud af egen zone. Hjemmeholdet havde flere gode afslutninger men Michael Ejlerskov i Rødovres mål, præsterede flere gode redninger.

Med tre minutter til pausen, lagde Jannik Trolle en lang pasning frem til Andreas Kleczewski, som tog chancen fra højre side, og øgede til 1-5. Et halvt minut inden pausen, fik Marco Krogsgaard to minutter for ”liggende spil” og Rødovre skulle dermed, starte tredje periode i undertal.

En anden periode, hvor hjemmeholdet var spilstyrende, og spillede med stor intensitet. Rødovre havde vanskelig ved at få pasningsspillet til at fungerer, og kunne ikke finde muligheder, overfor et godt kæmpende hjemmehold.

Rødovre kom bedre med i tredje periode, og var netop blevet fuldtallige kort inde i perioden, da der blev dømt ”Ukorrekt slag” mod Emil Kristensen i fri position. Forseelsen blev takseret til straffeslag, som Marek Valachovic sendte forbi mål. Rødovre fik ikke udnyttet den efterfølgende overtalssituation, men havde flere gode afslutninger.

Spillet blev flyttet frem i hjemmeholdets zone, hvor Andreas Kleczewski og Nikolaj Børner havde gode afslutninger.

Midt i perioden fik Nicolai Børner to minutter for ”Låsning af stav” og inden Børner igen kom på banen, fik hjemmeholdet to minutters straf, så Rødovre kunne spille i overtal i halvandet minut. Men overtalssituationen gav ikke resultat.

Med seks minutter tilbage af tredje periode, fik Emil Kristensen to minutter for ”Hårdt spil”. Efter et minut i overtal, fik hjemmeholdets reduceret til 2-5 ved Kenneth Danielsen, som alene med Michael Ejlerskov sendte bolden i mål. Kenneth Danielsen fik med sin tredje scoring, reduceret til 3-5 hvor der resterede to minutter af perioden. Copenhagen erstattede herefter sin målmand med en markspiller, og spillede 6 mod 5, men satsningen gav ikke resultat.

Rødovre har dermed vundet sin tredje sejr ud af tre mulige, og kvalificeret sig til semifinalerne, som begynder i weekenden den 24. og 25. marts.

Ud over Rødovre, så har Benløse FC også kvalificeret sig til semifinalen. Frederikshavn Blackhawks og Sunds Seahawks FC har vundet deres to første kvartfinalekampe, og ligner to hold, der bliver klar til semifinalerne.

Rødovres semifinalemodstander bliver enten Benløse FC, som er første vælger, eller Frederikshavn Blackhawks.