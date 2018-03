Rødovre FC har ryggen mod muren

To scoringer af Emil Kristensen var ikke nok til sejr, i søndagens kamp mod Frederikshavn. Foto: Brian Poulsen

Floorball Med stillingen 0-2 i kampe, efter de to første semifinalekampe mod Frederikshavn Blackhawks, har RFC for alvor ryggen mod muren i semifinaleserien, hvor der spilles bedst af fem kampe. Den tredje og vigtige ”Vind eller forsvind” kamp, spilles i Rødovre Stadionhal lørdag den 31. marts.

Af Flemming Haag

Rødovre Floorball Club spillede to semifinalekampe i weekenden, på udebane mod Frederikshavn Blackhawks. Hjemmeholdet vandt begge kampe, og er dermed foran 2-0 i kampe, med resultaterne 7-3 lørdag og 7-5 søndag.

Der spilles bedst af fem kampe, og Frederikshavn har et godt udgangspunkt, når de to hold mødes i den kommende weekend i Rødovre Stadionhal, i kamp tre og en eventuel kamp fire.

Om de to kampe siger Rødovre FCs sportschef Esben Larsen. ”Det var to kampe der på mange måder mindede om hinanden. Vi kommer alt for hurtigt bagud 3-0 i begge kampe, og kommer så lidt bedre med i 2. periode. Vi mangler den nødvendige kynisme, når tingene skal afgøres i 3. periode”, siger Esben Larsen og fortsætter.

”Så nu er det op på hesten, så vi er klar til weekendens kampe i Rødovre, hvor vi skal være klar fra start, mod et stærkt spillende Frederikshavn mandskab. Jeg kan love, at vi vil give alt for, at fremtvinge en fjerde og femte kamp”, slutter Esben Larsen.

Den vigtige ”Vind eller forsvind” kamp, spilles lørdag den 31. marts kl. 14 i Rødovre Stadionhal. Reducerer Rødovre til 1-2 i lørdagskampen, spilles kamp fire søndag den 1. april kl. 13 i Rødovre Stadionhal.