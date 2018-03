RMB tabte tæt opgør

Der var mange tætte aktioner foran de to mål, i det andet kvartfinale opgør mellen Rungsted og Rødovre. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre Mighty Bulls kom tilbage efter at have været bagud 2-0, og fik udlignet til 2-2 i anden periode, efter at have været sat voldsomt under pres i første periode. En stor misforståelse i Rødovres defensiv midt i tredje periode blev afgørende, og Rungsted fik med en 3-2 sejr, udlignet til 1-1 i kampe.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls fik med 3-2 sejren over Rungsted Seier Capital, en god start på kvartfinaleserien, efter fredagens jævnbyrdige opgør i Rødovre Skøjte Arena. Stemningen var på højdepunktet, i en fyldt Bitcoin Arena i Rungsted, som optakt til det andet opgør i kvartfinaleserien, hvor mange Rødovre fans havde taget turen til Rungsted, og satte deres præg på den festlige stemningen.

Der var intensitet på fra kampens start, og der var blot spillet 26 sekunder, før hjemmeholdet blev ramt af en to minutters straf. Rødovre fik ikke styr på deres powerplay, og et tændt Rungsted mandskab skabte flere farlige situationer foran Rødovres mål.

Rødovre havde svært ved at komme ind i kampen, og havde store vanskeligheder med, at få etableret angrebsspil. Rungsteds pres blev ikke mindre, da Frederik Skovby fik to minutter for Tripping, men et effektivt boksplay forhindrede hjemmeholdet i, at spille sig frem til en afgørende afslutning.

Midt i perioden, blev der dømt Slashing mod fik Kasper Jensen, og Rødovres disciplinerede boksplay holdt til der manglede 15 sekunder af udvisningen, da Rasmus Anderson bragte hjemmeholdet foran.

Rungsted fortsatte efter scoringen med, at lægge et voldsomt pres mod Rødovres mål, men en hårdt kæmpende defensiv og en velspillende Gasper Kroselj i Rødovres mål, forhindrede hjemmeholdet i, at bringe sig yderligere foran.

To minutter inden pausen, fik Matthias Asperup og Rungsteds Brendon Nash begge to minutter for Cross-Checking, og der blev spillet fire mod fire. Men ingen af holdene, fik spillet sig frem til afslutninger.

En første periode, hvor Rødovre havde meget at se til i egen zone, og havde store problemer med, at få flyttet spillet ud af egen zone. Rungsted var totalt spilstyrende i første periode, og fik lagt et konstant pres mod Rødovres mål.

Annonce

Der var kun spillet et minut i anden periode, da der blev dømt High Sticking mod Mads Eller. Da der var fyrre sekunder tilbage af udvisningen, blev det 2-0 ved Mattias Persson. Det var dyre udvisninger for Rødovre, da Rungsted fik scoret to mål i powerplay, mod Rødovres ellers så solide boksplay.

Rødovre kom meget bedre med i anden periode, og var spilstyrende i store perioder. Steffen Klarskov havde et godt forsøg fem minutter inde i anden periode, men forsøget gik tæt forbi mål. Så opstod der lidt tumult, Rungsteds Morten Jensen og Henrik Eriksson fik begge to minutter for Roughing, og i samme tid fik Rungsteds Mike Vernace to minutter for Bording. Rødovre spillede fem mod fire, og fik sat et godt powerplay op, og fik spillet sig frem til flere afslutninger. Da der var spillet et minuts powerplay, sendte Connor Hardowa et slagskud afsted fra Blue line, Kevin Lindskoug i Rungsteds mål parerede, og Anders Schultz var hurtigt over riposten, og sendte pucken i mål til 2-1.

Umiddelbart efter Rødovres reducering, blev der dømt Cross-Checking mod Mads Eller. I undertal, spillede Rødovre sig frem til flere gode afslutninger, hvor Thomas Olsen havde en stor mulighed. ”Tyrene” fortsatte med at lægge pres, og det gav resultat midt i perioden, da Eetu Vento sendte pucken i nettet med et slagskud fra Blue line, og fik udlignet til 2-2. Intensiteten steg efter udligningen, og efter en tæt situation foran Rødovres mål, fik Rungsteds Jake Hansen og Patrick Flügge begge to minutter for Roughing. I spil fire mod fire havde Matthias Asperup og Eetu Vento begge gode afslutninger. Fem minutter inden pausen, fik Rødovre en overtals mulighed, da hjemmeholdets Mathias Røndbjerg fik to minutter for Delaying the Game, men ”Tyrene” fik ikke resultat af overtalssituationen.

En anden periode, hvor Rødovre havde mere attitude end i første periode, viste mere initiativ og investerede mere i nærkampene.

Begge hold lagde mere forsigtigt ud i tredje periode. Spillet vekslede, uden at der blev skabt farlige situationer foran de to mål. Rødovre havde spillemæssigt en lille overvægt i spillet, og Matthias Asperup og Morten Andreassen havde begge gode afslutninger. Midt i tredje periode fik hjemmeholdets Mattias Persson to minutter straf for High Stock. Rødovre pressede hårdt på i powerplay, men fik ikke udnyttet overtalssituationen.

Rungsted slog kontra i undertal, og der opstod en stor misforståelse bag Rødovres mål. Rungsteds Robin Bergman udnyttede situationen, sikrede sig pucken og spillede til en helt fri Markus Olsson som uhindret kunne sende pucken i mål til 3-2.

Rungsted fik ny luft efter scoringen, og havde flere kvalificerede afslutninger. Med 2 minutter og 15 sekunder tilbage af tredje periode, tog Rødovre en Timeout. Rødovre erstattede Gasper Kroselj med en markspiller, og spillede seks mod fem, men kom ikke frem til afslutninger.

Rungsted fik udlignet til 1-1 i kampe, efter endnu et tæt og jævnbyrdigt opgør. Tredje kamp i kvartfinaleserien, spilles i Rødovre Skøjte Arena tirsdag den 13. marts kl. 19.