RMB fik udlignet

Morten Andreasens scorede RMB første mål i boksplay, på Jonas Sass præcise pasning. Foto: Ian Nielsen

Ishockey Rødovre Mighty Bulls vandt fortjent den sjette kamp i kvartfinaleserien med 1-2 ude over Rungsted. Der skal nu spilles en syvende og afgørende kamp om en plads i semifinalen, fredag den 23. marts kl. 19:30 i Rødovre Skøjte Arena.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 11:51 Brendon Nash, Rungsted (Slashing) 19:45 Morten Jensen, Rungsted (Slashing) 27:42 Matthias Asperup, Rødovre (Hooking) 36:39 Andrey Chistyakov, Rødovre (Holdstraf Too many man on the ice) 37:32 Morten Green, Rungsted (Hooking) 44:03 Mads Eller, Rødovre (Usportslig optræden for film) 44:03 Jake Hansen, Rungsted (Cross-Checking) 57:05 Rasmus Thykjær Andersen, Rungsted (Holdstraf Too many man on the ice) 59:48 Brendon Nash, Rungsted Cross-Checking)

Den spændende kvartfinaleserie mellem Rødovre og Rungsted fortsætter. Der er lagt op til en ”vind eller forsvind” kamp for Rødovre, der er sat under voldsomt pres, efter søndagens 2-4 nederlag, og bagud 2-3 i kampe. Rungsted kan med en sejr tirsdag aften afgøre serien, og sikre sig en plads i semifinalen.

Rødovre lagde bedst ud, og havde flere gode muligheder fra start. Thomas Olsen førte pucken frem i venstre side, sendte en pasning på tværs til Eetu Vento som fandt Andrey Chistyakov foran mål, men afslutningen sad lige på Kevin Lindskoug. Næste gode afslutning kom fra Eetu Vento, som sendte et slagskud mod mål. ”Tyrene” fortsatte presset, og efter otte minutter, havde Jannik Karvinen en meget stor mulighed, da han i fri position, afsluttede lige på Lindskoug. Rødovre skøjte bedst, og havde et klart overtag. Efter tolv minutters spil, fik Rungsted to minutters straf, og Rødovre en god overtals mulighed.

Rødovre fik sat et godt powerplay op, men gode forsøg af Matthias Asperup, Kevin Montgomery og Steffen Klarskov gav ikke resultat. Rødovre fortsatte med at lægge pres, og der var meget trafik i Rungsteds zone. Jonas Sass havde en god afslutning kort før periodepausen, men forsøget gik tæt forbi mål. Umiddelbart efter blev Nicklas Carlsen spillet fri, men der blev begået slashing, som gav Rungsted sin anden straf i første periode, så Rødovre starter anden periode i powerplay.

En første periode, hvor Rødovre havde et klart overtag, og forhindrede Rungsted i, at få sat deres spil op.

Rødovre startede anden periode i overtal, men fik ikke sat spillet rigtigt op. Rungsted kom bedre med, og havde flere gode afslutninger, hvor Nikolaj Rosenthal havde en stor mulighed på en ripost, men Stefan Ridderwall var på plads. Syv minutter inde i perioden fik Matthias Asperup to minutter for Hooking, en kendelse, som oprindeligt blev begået af Eetu Vento. Efter tolv sekunder i boksplay, erobrede Jonas Sass pucken, og førte den ind i Rungsteds zone. Morten Andreasen var fulgt med, og han fik en præcis pasning af Sass, som resolut blev sendt i nettet.

Efter scoringen, lagde Rødovre igen pres på Rungsted, som ikke kunne få sat deres spil op. Thomas Olsen havde et forsøg tæt forbi mål, og umiddelbart efter havde Mads eller en god mulighed. ”Tyrene” sad på det hele, og først Jannik Karvinen og derefter Anders Schultz havde gode forsøg. Tre minutter inden pausen, fik Rødovre en holdstraf, da der var for mange spillere på isen. Efter et minut i boksplay, fik Morten Green to minutter for Hooking, begået mod Steffen Klarskov, der var klar til at afslutte i fri position. Spillet fortsatte med 4 mod 4, men ingen af holdene fik spillet sig frem til afslutninger.

En anden periode, hvor Rødovre havde det spillemæssige overtag, men manglede skarphed, i de mange muligheder der blev spillet frem til.

Rungsted kom godt ud til tredje periode, og lagde ud med en stor mulighed. Efter fire minutter, fik hvert hold en to minutters straf, og der blev spillet 4 mod 4, uden at der blev spillet frem til afslutninger. Umiddelbart efter at de to hold var blevet fuldtallige, spillede Rungsted sig frem til en god afslutning, da Rungsteds Morten Jensen sendte pucken mod mål. Pucken gled mellem benene på Stefan Ridderwall, hvorefter Emil Oliver Christensen kunne sende pucken i tomt mål til 1-1. Rødovre kom tilbage. Mads Eller førte pucken ind i Rungsteds zone, lagde en tværpasning til Jonas Sass, der elegant gled forbi to Rungstedspillere og lagde pucken i mål. En elegant detalje. Rødovre spillede herefter lidt afventende, og det gav Rungsted et par muligheder, hvor William Boysen havde et nærgående forsøg, og Morten Green sendte pucken forbi et tomt mål. Med tre minutter tilbage af tredje periode, fik Rødovre en overtalsmulighed, da Rungsted var for mange spillere på isen. Men det lykkedes ikke at få styr på sit powerplay, og det blev kun til en enkelt afslutning fra Jannik Karvinen. Da Rungsted blev fuldtallige med et minut tilbage, blev Kevin Lindskoug skiftet ud med en markspiller, og spillede 6 mod 5. Men Rødovres spillede en disciplineret defensiv og holdt føringen tiden ud.

En tredje periode, hvor Rungsted kom betydeligt mere med i kampen, og havde flere kvalificerede afslutninger. Rødovres defensiv var solid, og Stefan Ridderwall, spillede med en høj redningsprocent. En fortjent sejr til Rødovre, der fik udlignet til 3-3 i kampe. Nu venter den syvende og afgørende kamp, som spilles fredag den 23. marts kl. 19:30 i Rødovre Skøjte Arena.