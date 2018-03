RMB exit i kvartfinalen

Der var mange tætte aktioner foran de to mål, i den syvende og afgørende kvartfinale. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Efter en flot tredjeplads i Metal Ligaens grundspil, og syv spændende og lige opgør i kvartfinaleserien mod Rungsted Seier Capital, er Rødovre Mighty Bulls med 1-4 nederlaget, ude af denne sæsons slutspil.

Af Flemming Haag

Fredag aften blev finalen i kvartfinaleserien spillet, i dramaet mellem de to ærkerivaler Rødovre og Rungsted. Den endelige vinder findes først, efter den syvende og afgørende kamp, efter seks lige og jævnbyrdige kvartfinaleopgør.

Inden kampstart, blev Steffen Klarskov hyldet for sin kamp nummer 200, for Rødovre Mighty Bulls. Morten Green fik overrakt blomster for han sidste optræden i Rødovre Skøjte Arena, og en lang og flot landsholdskarriere, da han stopper efter denne sæson.

En hektisk første periode, præget af udvisninger og to gange matchstraf.

I en tæt pakket Rødovre Skøjte Arena med 3146 tilskuer, var der en intens stemning på lægderne fra start, og der var lagt op til en spændende kvartfinale. Rødovre fik en forrygende start på kampen, da Steffen Klarskov bragte Rødovre foran 1-0 på Sebastian Bergholts pasning, hvor der var spillet et minut. Der var høj intensitet på kampen, og der blev tacklet hårdt ved banderne. Det resulterede i en Bording mod Mads Eller, begået af Rungsteds Mike Vernace, der fik matchstraf for sin forseelse. Hændelsen fik sindene i kog, og det resulterede i, at Rødovres Matthias Asperup og Nicklas Carlsen fik to minutter for Roughing, ligesom Rungsteds Nicolai Gade. Det blev spil 4 mod 4 og Rungsted fik lagt pres mod Rødovres mål, og det udnyttede Morten Green til at få udlignet til 1-1 tæt under mål. Så blev der dømt Holding mod Anders Schultz, og Rødovre måtte spille 3 mod 4 uden, at Rungsted kom frem til afslutninger.

Så faldt der lit ro over spillet, og der blev spilet en periode, uden at der opstod farlige situationer foran de to mål.

Midt i perioden steg intensiteten igen, da Rungsteds Brandon Nash begik en voldsom Cross-Checking mod Mads Eller, som blev liggende på isen. Brandon Nash fik matchstraf, og Rødovre spillede fem minutters powerplay. Det blev fem minutter, hvor det ikke lykkedes at spille frem til en kvalificeret afslutning. Umiddelbart efter fik Rungsted to minutter i straffeboksen. Farligste situation opstod, da Rungsteds Robin Bergmann erobrede pucken på Blue line, og alene med Stefan Ridderwall sendte han pucken ved siden af mål.

En første periode, præget af de mange udvisninger og ikke mindst Mike Vernace og Brendon Nash overfald mod Mads Eller, som begge fik matchstraf.

Rødovre manglede ”kynisme” i afslutningerne.

Der var kun spillet tre minutter af anden periode, da Rungsted fik to strafminutter. Farligste situation opstod, da Rungsteds Marcus Olsen sikrede sig pucken på blue line, men hans afslutning sad lige på Stefan Ridderwall. Spillet vekslede efterfølgende, hvor Matthias Asperup og Sebastian Bergholt havde gode afslutninger.

Midt i perioden kom Rungsted foran 1-2, da Nikolaj Krag Christensen uhindret kunne køre rundt om Rødovres mål, og sikker sende pucken i nettet. Minuttet efter blev det 1-3 da Aleksi Laakso sendte et slagskud i mål. To situationer, hvor Rødovres defensiv ikke så imponerende ud.

Rødovre tog en Time Out. Rødovre fik mere fart på skøjterne, fik flyttet spillet frem i Rungsteds zone. Morten Andreasen og Steffen Klarskov havde gode afslutninger, men Kevin Lindskoug i Rungsteds mål fik blokeret.

En lige anden periode, hvor Rungsted viste skarphed ved deres to scoringer. Rødovre havde mulighederne, men manglede den nødvendige kynisme i afslutningerne.

Ingen scoring trods overvægt i spil og afslutninger.

Rødovre kom bedst ud til tredje periode. Jonas Sass havde en god mulighed, Kasper Jensen et godt slagskud og Steffen Klarskov et forsøg på stolpen. Rungsted spillede afventende, og var farlige i omstillingerne. Der opstod flere farlige situationer foran Rungsteds mål, men Kevin Lindskoug var på plads. Med otte minutter tilbage af tredje periode, havde Connor Hardowa en styring som var tæt på, og umiddelbart efter, var Rungsteds Jack Hansen tæt på. Der var tempo på, og mange farlige situationer tæt foran de to mål. Rødovre fik en overtalssituation, da Rungsteds Morten Jensen fik to minutter for holding. Steffen Klarskov havde tre gode slagskuds forsøg, men Rødovre lykkedes ikke med sit powerplay. Med to minutter tilbage af tredje periode, erstattede Rødovre Stefan Ridderwall med en markspiller, og spillede 6 mod 5. Rødovre mistede pucken, og Rungsteds Robin Bergman kunne sende pucken i det tomme mål.

Det kneb for Rødovre, at få udbytte af powerplay situationerne. Trods overvægt i spil og chancer i tredje periode, så lykkedes det ikke for et godt kæmpende hjemmehold, at passerer Rungsteds keeper Kevin Lindskoug.

Efter en flot sæson, og en spændende kvartfinale serie, er Rødovre med 1-4 nederlaget, ude af denne sæsons slutspil.