RMB bagud 1-2 i kampe

Ishockey I et tæt opgør, tabte Rødovre Mighty Bulls den tredje kampe i kvartfinaleserien og er bagud 1-2 i kampe. Næste kamp spilles fredag den 16. marts kl. 19:30 i Rungsted.

Af Flemming Haag

Efter to lige opgør og 1-1 i kampe, så fortsætter den spændende kvartfinaleserie mellem Rødovre Mighty Bulls og Rungsted Seier Capitals. Rødovre er kommet skidt fra start i de to første opgør, og har kæmpet hårdt for, at komme tilbage efter at have været bagud 0-2 i begge kampe. Der forventes en også en tæt kamp, med tempo og høj intensitet, i det tredje opgør.

Gasper Kroselj er skadet, og Rødovre Mighty Bulls starter med Stefan Ridderwall i mål.

I modsætning til de to første opgør, så var det et langt mere motiveret Rødovremandskab fra kampens start. Kasper Jensen og Jannik Karvinen havde begge gode afslutninger, Jonas Sass et godt slagskud, men uden resultat. Efter fem minutter faldt kampens første udvisning til Rungsteds Joachim Holten Møller for Hooking. Rødovre fik sat et godt powerplay op, med flere gode afslutninger, hvor Stefen Klarskov havde det bedste forsøg, men Kevin Lindskoug i Rungsteds mål, var ikke til at passerer. Rødovre fortsatte med at have det spilmæssige overtag efter powerplay, og det resulterede i en scoring midt i perioden, da Morten Andreasen fra en position bag målet, lagde en pasning til Matthias Asperup, som first timede pucken i nettet. Efter scoringen, kom Rungsted lidt mere med i spilet, og havde et par nærgående forsøg, men Ridderwall var på plads. Rødovre havde fortsat initiativet, hvor Frederik Skovby og Henrik Eriksson havde gode afslutninger. Kort før pausen fik Rødovre endnu en mulighed i powerplay, da Rungsteds Brendon Nash fik to minutter for Tripping.

En første periode, hvor ”Tyrene” havde initiativet, og fik lagt et konstant pres mod gæsternes mål. Et disciplineret forsvarsspil, fik lukket Rungsteds offensiv ned, så det kun blev til få regulære afslutninger.

Rødovre begyndte anden periode i overtal, og ti sekunder inde i perioden, blev Rungsted ramt af endnu en udvisning, og Rødovre spillede 5 mod 3 i et minut. Det lykkedes ikke ”Tyren” at få spillet sig frem til afslutninger, så stillingen var fortsat 1-0 efter den gode powerplay mulighed. Spillet vekslede efterfølgende, uden at der opstod farlige situationer foran de to mål. Bedste forsøg havde Jonas Sass, da han fik en godt set pasning fra Jannik Karvinen, men afslutningen gik tæt forbi mål. Kort efter havde Matthias Asperup og Mads Eller gode forsøg. Rungsted får overtaget mod slutningen af perioden, og har flere gode afslutninger, men Stefan Ridderwall præsterede flere gode redninger, og holdt Rungsted fra at få udlignet.

En lige anden periode, hvor Rungsted kom meget bedre med i kampen. Mod slutningen af perioden, satte gæsterne tryk på mod Rødovres mål. Rødovre havde flere omstillings situationer, men fik ikke udfordret Kevin Lindskoug i gæsternes mål.

Tredje periode var lige sat i gang, da Rungsteds Robin Bergman fik udlignet til 1-1, i en situation, hvor Rødovres forsvar så meget passive ud. Umiddelbart efter opstod der en situation bag Rungsteds mål, som resulterede i en udvisning til Rødovres Mads Eller og Rungsteds Alexander B. Jensen. Så kom der for alvor intensitet i kampen. Stefan Ridderwall fik to minutter for Roughing, og Rødovre måtte spille 3 mod 4. Rødovre klarede frisag i boksplay. ”Tyrene” var netop blevet fuldtallige, da Morten Andreasen fik to minutter for Holding. Det viste sig, at blive en dyr udvisning, da Rungsteds Rasmus Anderson bragte gæsterne foran 1-2 i powerplay. Så fik Mads Eller to minutter for Charging, og Rødovre måtte kæmpe hårdt i boksplay. Umiddelbart efter blev det Rungsteds tur til at tage plads i straffeboksen, men ”Tyrene” fik ikke udbytte af deres powerplay. Med 1:22 tilbage af tredje periode, tog Rødovre Time Out, og erstattede Stefan Ridderwall med en markspiller. Rungsteds Brandon Nash fik to minutter for Cross-checking hvor der resterede 34 sekunder, og Rødovre spillede 6 mod 4. Matthias Asperup havde to gode forsøg, men uden resultat.

En lige tredje periode, der blev præget af en lang række udvisninger, tætte nærkampe og høj intensitet. Med sejren, er Rungsted nu foran 2-1 i kampe. Næste kamp, den fjerde i serien, spilles fredag den 16. marts kl. 19:30 i Bitcoin Arena i Rungsted, og Rødovre Skøjte Arena lægger is til den femte kamp, søndag den 18. marts kl. 19:30.