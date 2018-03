RH tabte til tophold

Katrine Clasen imponerede med hele ni scoringer mod SønderjyskE. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovres håndbolddamer, som stillede op med en smal trup mod oprykningskandidaterne fra SønderjyskE, ydede en god indsats, trods et ni måls nederlag.

Af Flemming Haag

Det var top mod bund, da SønderjyskE besøgte Rødovre Stadionhal søndag eftermiddag. SønderjyskE har hårdt brug for point, for at holde kontakt med EH Aalborg og Skanderborg Håndbold i kampen om, at rykke op i HTH GO Ligaen. I den anden ende af 1. division, er det en kendsgerning, at Lyngby HK og Rødovre HK skal spille 2. divisions håndbold i den kommende sæson.

Rødovre stiller op til dagens kamp med kun ni spillere, da et par spillere havde valgt, at tage på ferie midt i sæsonen. Til trods for RHs aktuelle placering i 1. division, så savnes der en seriøs indstilling til sin sport, klub og ikke mindst holdkammeraterne.

En gruppe sønderjyske fans var mødt frem til kampen, med faner, horn og trommer og fik skabt en lydmæssig kulisse i en halvfyldt Stadionhallen.

Rødovre fulgte pænt med fra start, og var bagud med 5-7 efter tolv minutter, hvor hjemmeholdets Katrine Clasen markerede sig med fire scoringer. Gæsterne øgede, og fik bragt sig foran 7-14 hvor der var spillet tyve minutter.

Ved stillingen 9-15 tog SønderjyskE en Time Out. Det resulterede dog i en Rødovre scoring, da Simone Dillon reducerede til 10-15. Line Kejser gjorde det til 11-16 og Anne Jagd Vad til 12-16. Så fik gæsterne tilkendt et straffekast, som Trine Hammer i Rødovres mål tog sig af. Med to minutter tilbage af første halvleg, reducerede Katrine Clasen men sin femte scoring til 13-17 og Simone Dillon lukkede første halvleg af med sin fjerde scoring, til pausestillingen 14-18.

Rødovre fulgte godt med i første halvleg, hvor især Katrine Clasen og Simone Dillon voldte gæsternes forsvar problemer.

Katrine Clasen åbnede anden halvleg med endnu en scoring til 15-18. Sønderjyske kom foran 15-20, inden Simone Dillon fik reducerede til 16-20. Gæsterne fik kampens første udvisning, men formåede med en spiller i undertal, at komme foran 16-23. Sønderjyske fik tilkendt straffekast, men Trine Hammer præsterede en ny redning. Simone Dillon til 17-23 midt i halvlegen. Så trådte Katrine Clasen igen i karakter, da hun reducerede til henholdsvis 18-25, 19-26 og 20-26. Olivia Fredslund Pedersen som til dagligt spiller på Rødovres U-18, reducerede til 21-27, Emilie Tautoft til 22-27 og Rebekka Sejdenfaden til 23-28 hvor der resterede otte minutter. Det skulle vise sig, at blive hjemmeholdets sidste scoring, men gæsterne holdt sig ikke tilbage, og scorede fire gange mere, til slutresultatet 23-32.

En godkendt indsats af Rødovre, som spillede med en smal trup. Kræfterne slap op, da der manglede otte minutter af kampen, så oprykningsaspiranterne kunne spille sig til en sikker ni måls sejr.