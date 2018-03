RH har fortsat sin første sejr til gode

Unge Katrine Clasen, blev Rødovres topscorer med syv mål. Foto: Brian Poulsen

Håndbold I kamp nummer 21 blev det til endnu et nederlag til Rødovres håndbolddamer, da Bjerringbro FH vandt med hele 17-30 i Rødovre Stadionhal.

Af Flemming Haag

Rødovre HK havde besøg af Bjerringbro FH søndag eftermiddag, i Rødovre Stadionhal. Rødovres nedrykning til 2. division er en kendsgerning, medens gæsterne kæmper om at komme væk fra den øjeblikkelige 10. plads der betyder, at holdet skal spille kvalifikationskampe om fortsat, at bevarer sin første divisions status.

Det blev ikke den bedste start for hjemmeholdet. Efter fem minutters spil, tog træner Peter Jagd en timeout, da RH var kommet bagud med 1-5. Fem minutter senere, var stillingen 4-7 hvor Katrine Clasen med to scoringer og Simone Dillon med en enkelt scoring, fik reduceret gæsternes føring. Hjemmeholdet kom ikke tættere på, og midt i halvlegen var stillingen ændret til 5-11, hvor det kun lykkedes for Anne Jagd Vad, at få reduceret.

Ved stillingen 5-13 tog Rødovre endnu en timeout, hvor der resterede ti minutter af første halvleg. Cecilie Lang fik reduceret til 6-13. Det blev 6-16, inden Simone Dillon gjorde det til 7-16. Bjerringbro fik en udvisning, og erstattede deres målvogter med en markspiller. Det udnyttede Katrine Clasen, og sendte bolden i tomt mål til 8-16, tre minutter inden pausen. Så var det gæsternes tur til at tage en timeout, Umiddelbart efter, fik gæsterne endnu en udvisning, og i overtal blev det 9-16, da Katrine Clasen scorede sit fjerde mål.

En første halvleg præget af en lang række tekniske fejl, og manglende autoritet i afslutningerne, fra hjemmeholdets side.

Annonce

Simone Dillon blev hjemmeholdets første målscorer i anden halvleg, hvor der var spillet tre minutter, da der blev reduceret til 10-18. Rødovre brændte et straffekast, ved stillingen 10-19. Tolv minutter inde i anden halvleg, reducerede Simone Dillon 11-22, Amalie Rasmussen reducerede på straffekast til 12-23 og Katrine Clasen til 13-23 femten minutter inde i anden halvleg. Bjerringbro tog en timeout, og bragte sig umiddelbart efter foran 13-24. Simone Dillon til 14-24, og Katrine Clasen til 15-26 hvor der resterer ti minutter af kampen. Gæsterne øgede til 15-27 inden Simone Dillon og Katrine Clasen med hver en scoring reducerede til 17-27. Det blev hjemmeholdets sidste scoringer, hvor der var seks minutter tilbage at kampen. Gæsterne fik en udvisning, og scorede i undertal til 17-28, så fik hjemmeholdet en udvisning, da de var for mange spillere på banen. Bjerringbro sluttede af med endnu to scoringer til slutresultatet 17-30.

Endnu et klart nederlag til hjemmeholdet, der viser god gejst, men præsterer for mange tekniske fejl og er for ufarlige angrebsmæssigt. Forsvaret ramte ikke niveau og blev ofte sat, og det gjorde det ikke nemmere for de to målvogtere, Trine Hammer og Freja Fagerberg i Rødovres mål.

Rødovre spiller sin næste kamp lørdag den 10. marts kl. 16 ude mod Skanderborg, der ligger på en aktuel anden plads, i damernes 1. division.