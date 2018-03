Foto: Brian Poulsen

Som optakt til det kommende slutspil der starter på fredag, har vi haft besøg af Rødovres kaptajn Morten Andreasen.

Af Brian Poulsen

Rødovre Mighty Bulls sluttede som 3’er i grundspillet efter med få runder tilbage, at være nede på 6. pladsen. For en gangs skyld kan Rødovre dermed ikke blive valgt af et andet hold og har sågar hjemmebanefordel i kvartfinalerne.

Vi har snakket med Morten Andreasen om det kommende slutspil og ikke mindst om kaptajnens egen sæson.