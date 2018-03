Pædofil dømt for 45 overgreb mod børn

En lokal borger blev i går idømt forvaring i en uhyggelig sag om seksuelle overgreb mod børn. Forvaring er den strengeste straf i den danske straffelov. Foto: Arkiv

Politi En 47-årig mand er blevet idømt en tidsubestemt fængselsstraf for 45 seksuelle overgreb eller krænkelser mod 28 børn under 12 år.

Af Christian Valsted

En lokal borger er blevet idømt forvaring i en uhyggelig sag om seksuelle overgreb mod børn. Forvaring er den strengeste straf i den danske straffelov og dommen faldt i går i Retten i Glostrup.

Her sad manden på anklagebænken i en sag, hvor han var anklaget for 45 tilfælde af voldtægt, anden seksuel omgang end samleje eller blufærdighedskrænkelser mod 28 børn.

De mange krænkelser fandt sted over forskellige perioder fra 2011 og frem til 2017, hvor manden blev anholdt. Den 47-årige mand var i perioden betroet børnene som pædagogmedhjælper eller spejderleder.

Krænket mens de sov

Sagen tog sit udspring i marts måned sidste år, hvor en bekymret forældre rettede henvendelse til politiet med en mistanke mod manden. Det fik politiet til at ransage hans hjem på Tårnvej og her fandt politiet computere, smartphones og andet elektronisk udstyr, som viste sig at indeholde pornografiske optagelser af børn. Fordi de mange film og fotos var optaget på Vestegnen overgik den videre efterforskning til Københavns Vestegns Politi, og gennemgangen af det omfattende materiale tilvejebragte 10.721 billeder og 1.472 film med pornografiske optagelser af børn og unge under 18 år.

En del af materialet afslørede fotos og film optaget af den dømte, mens han krænkede børn seksuelt – som oftest mens de sov eller fik skiftet ble, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Anker sagen

Anklagemyndigheden rejste tiltale mod den 47-årige for i alt 45 tilfælde af voldtægt, anden seksuel omgang end samleje eller blufærdighedskrænkelser mod 28 børn.

Anklagemyndigheden krævede den strengeste straf i den danske straffelov – nemlig forvaring, som er fængsel uden længstetid, og retssagen blev derfor anlagt som en nævningesag.

Tiltalte, som har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen, blev ved Retten i Glostrup kendt skyldig ifølge anklageskriftet og idømt en forvaringsstraf.

”Der er tale om alvorlige forbrydelser med mange grove krænkelser mod små børn over længere tid, og vi har ment, at det samlet set skal udløse en meget høj straf – og det har retten fulgt,” siger senioranklager Peter Rask, Københavns Vestegns Politi.

Retten frakendte desuden den 47-årige ret til at arbejde med børn og forbød ham at omgås børn under 18 år eller kontakte dem via nettet. Samtidig blev han dømt til at betale erstatning til børnene.

Den dømte valgte at anke til formildelse.