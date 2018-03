Otte måls nederlag til RH i Skanderborg

Katarina Juul Hansens fire scoringer, var ikke nok til sejr mod Skanderborg Håndbold. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Det lykkedes ikke for RHs håndbolddamer, at få point med hjem fra udekampen mod første divisions nummer to Skanderborg Håndbold, da det blev til et nederlag på 27-19.

Af Flemming Haag

Skanderborg Håndbold – Rødovre HK 27-19 15-7 Trine Knudsen 9 mål

Sofia Deen 6 mål

Stine Kristensen 4 mål

Sidsel Mejlvang 2 mål

Sofie Alnor 1 mål

Caroline Svarre 1 mål

Melanie Fuglsbjerg 1 mål

Marie Aamand Sørensen 1 mål

Sofie Hartung Sletskov 1 mål

Stine Holm 1 mål Katrine Clasen 4 mål

Katarina Juul Hansen 4 mål

Cecilie Lang 3 mål

Rebekka Sejdenfaden 2 mål

Emilie Tautoft 2 mål

Amalie Rasmussen 2 mål

Simone Dillon 1 mål

Anna Stensbøl 1 mål Udvisninger:

Skanderborg Håndbold: 2

Rødovre HK: 1 Tilskuer: 154