Nicklas Carlsen ”Vores powerplay skal blive skarpere”

Vi skal prøve at undgå de ”dumme” udvisninger, siger Nicklas Carlsen. Foto: Ian Nielsen

Af Flemming Haag

Det var en tydeligt skuffet Nicklas Carlsen, som efter nederlaget til Rungsted udtalte.

”Vi kommer rigtig godt ud til kampen, og har en god følelse. Vi spiller en rigtig god første periode, og kommer også foran. Jeg syntes egentlig også vi spiller godt i anden periode, vi skaber masser af chancer, og har også en god følelse. Så ved jeg ikke hvad der sker i tredje periode, der går halvandet minut, så laver vi en personlig fejl og den straffer de, og derfra så panikker vi fuldstændig. Vi tager en masse udvisninger, vi ved at de er farlige i powerplay. Så scorer de, og så skal vi ud og jagte, og vi bliver ved med at tage udvisninger, det er simpelthen for dårligt, det er ikke godt nok, siger Nicklas Carlsen og fortsætter.

”Det er selvfølgelig svært at undgå udvisninger, men vi har snakket om, at vi skal prøve at minimere de ”dumme” udvisninger.

Vi havde talt om inden kampen, at vi skal ud og køre som vi har gjort tidligere. Vi har måske været lidt overivrige, for Rungsted har haft for nemt ved at komme foran, og vi har taget rigtig mange udvisninger i første periode, i de to første kampe. Vi har talt om, at vi skulle tage det lidt roligt og gå ud og køre som vi plejer, og det lykkedes i dag, i de to første perioden. Jeg ved ikke, på en eller anden måde så panikker vi fuldstændigt da de udligner til 1-1, det må ikke ske, og det er noget vi skal rette op på” siger Carlsen.

Vores eget powerplay skal blive meget skarpere, hvis vi skal vinde den her kvartfinaleserie. Rungsted har været til at snakke med, og det har været meget lige indtil nu. Vi er top motiveret, og det er lidt et wake up call i dag, hvor vi er spilstyrende og falder lidt i tredje periode, jeg ved ikke hvad der sker, men et stort wake up call, nu er det os der har pres på ” slutter Nicklas Carlsen.