De glade børn og unge er mere end klar til at sprede kærlighed i Viften. Foto: Renato Manzionna

teater I næste uge kulminerer måneders forberedelse for teaterforeningen Teater og Dansetroldene, når de indtager scenen i Viften med dans, sang og sommerfugle i maven.

Af Christian Valsted

“Nu skal I forestille jer, at I er på en skøjtebane. Hvad gør musikken ved jer,” spørger sanglærer Charlotte Guldborg de godt 20 unge teatertrolde, der danser rundt i takt til musikken i den store sal i Foreningshuset på Højnæsvej. Opvarmningen er i gang og koncentrationen lyser ud af de unge teaterspirer, der kun har få øvegange tilbage, inden det for alvor går løs og tæppet går i Viften.

Siden august måned sidste år har den lokale teatertrup været i gang med forberedelserne til årets kærlighedsmusical ’Hvem er min far’ og i øvelokalet på Højnæsvej skal teksterne og dansebevægelserne meget gerne sidde lige i skabet.

”Klar på scenen om to minutter til gennemspilning af første akt,” siger teaterinstruktør Alex Mouro med høj og gennemtrængende stemme efter opvarmningen. Han har været en del af teaterforeningen i otte år og han glæder sig til næste uges premiere.

”Grundreglen er, at vi skal have det sjovt, men man skal ikke tage fejl af, at vi stiller meget store krav til de unge. Det er ikke en skolekomedie, men samtidig meget mere end bare teater. Det handler om at gøre de unge til hele mennesker og de går igennem en stor udvikling både på og udenfor scenen. De bryder grænser og igen i år er de vokset enormt med opgaven,” siger Alex Mouro, der i mere end 25 år har arbejdet professionelt med teater.

Opbakning i kulissen

Teater- og Dansetroldene er en teaterforening i Rødovre for børn og unge mellem 8 og 17 år. Tirsdag og onsdag spiller de fire forestillinger i Viften. I kulissen arbejder forældrene på højtryk for at få det

hele til at hænge sammen.

”Jeg kan se, børnene har et helt unikt sammenhold, som jeg ikke har set før. Det blev jeg draget af. Det gør mig glad, at se børnene glade,” siger Michael Cetti, der er far til Emma. Han har været med på

sidelinjen i tre år og vil også stå bag tæppet i Viften i næste uge.

”Der er stor forældreopbakning og det kræver også mange hænder, hvis det hele skal køre,” siger han, imens der er hektisk aktivitet på gulvet i Foreningshuset.

Teater og Dansetroldene har eksisteret siden 2001 og årets forestilling er den største foreningen nogensinde har opført.

”Hvis man kommer ind og ser forestillingen, vil man nok godt kunne genkende den. Forestillingen bygger på en kærlighedsmusical, men mere vil jeg ikke sige. Det må man selv komme og opleve,” lyder det hemmelighedsfuldt fra Alex Mouro.

Forestillingen spiller tirsdag og onsdag klokken

13 og 19. Billetter kan købes på viften.dk