Meget mere Milo i centeret

René Milo og Jan Pedersen glæder sig til at åbne i centeret. Foto: Brian Poulsen

DE BEDSTE RÅD I 40 år har du kunnet imponere naboerne med teknik fra Milo Radio på Valhøjs Allé, men nu er det slut. Eller rettere, nu starter en helt ny satsning for den traditionsrige forretning, der slår dørene op i Krystallen med kvalitetsudstyr, der får billedet til at stå skarpt og lyden til at give genlyd.

Af André Bentsen

Du kan godt glemme alt om de billige kinesiske kopier. Når Milo Radio viser varerne frem i Rødovre Centrum, er det ikke kun fjernsynet eller højttaleren du får med hjem. Du får også årtiers efteruddannelse og ekspertise med i rygsækken. Forretningen, der i præcis fire årtier, har betjent kunder fra hele Sjælland fra den store butik på Valhøjs Allé, har nemlig specialiseret sig i at følge kunden helt til dørs. Bogstavelig talt.

”Vi kan udvise en fagkundskab uden lige. Det er service på øverste hylde og ikke mange i branchen har den viden, vi har. Kunderne efterspørger det også, fordi produkterne er blevet meget mere avancerede. Man skal både hjælpe kunden, før under og efter. Det er tit, vi er ude og foretage efterjusteringer. Hvis man køber på nettet, får man det bare i en pakke og så får man ikke det ønskede ud af de muligheder, der rent faktisk er. Vi har meget omsorg for produkt og kunde, især på de ældre borgere og derfor er Rødovre et stort grundlag for os,” siger René Milo.

Vokset op i centeret

Han glæder sig til at åbne i centeret.

”Vi sælger kun højkvalitet. På den måde fjerner vi os fra Power og El-giganten og det er et perfekt match med Rødovre Centrum, hvor kunderne vil have

hele oplevelsen med hjem,” siger Milo, der praktisk talt er vokset op i centeret.

”Jeg er født og opvokset her og har brugt centeret hele mit liv. Nu vil vi gerne op og vise det, vi kan til et bredere publikum. Vi studerer hele tiden for at have

den ypperste viden om de ypperste apparater og vi glæder os også meget til at åbne en hel afdeling kun med B&O, hvor alle siger, vi er de førende på Sjælland. Det passer også godt med at ligge i centeret, når vores kunder kommer langvejs fra,” forklarer han.

”Hvis man har købt en skærm for 20.000 kroner er det rart, man kan snakke med den samme, der har solgt den. De ved, hvor den er henne, hvor den er placeret i hjemmet og hvorfor der kan være udfordringer med opsætningen. Den slags spørgsmål får vi mange af og jeg forudser, vi får endnu flere, når vi bliver en del af det store centerfællesskab,” understreger René Milo, der selv er vært for en lille én i åbningsweekenden.