Matthias Asperup ”Vi skal klø på og køre fysisk”

Matthias Asperup, der havde flere gode afslutninger i løbet af kampen mod Rungsted siger.

”Jeg syntes faktisk, at vi sidder rimeligt godt på kampen, men så får vi et rigtigt skidt mål i mod os, da vi er i powerplay. Jeg tror det ryster os lidt, for de laver de to hurtige mål lige efter. Det er mål på vores fejl, så det er kun vores egen skyld, at vi har de rigtig dårlige minutter i anden periode” siger Asperup og fortsætter.

”Det har selvfølgelig stor betydning for os, at vi bliver ramt af de mange udvisninger i starten af tredje periode, og det er aldrig sjovt, når det er to mand der er ude. Vi gjorde vores bedste men det rakte ikke i dag.

Vi må se frem mod tirsdag, og så er jeg sikker på, at vi kommer ud og gør alt hvad vi kan for at vinde den kamp. Vi skal klø på og køre fysisk, det er rigtig vigtigt, for de har en del spillere der ikke kan li’, at vi spiller fysisk. Hvis vi først starter på det, så er det til vores fordel.

Nu må vi stå sammen i ”bussen” og kæmpe for hver en meter på tirsdag, og det er jeg ret sikker på at alle drengene er klar over, og jeg er ret sikker på, at vi kommer ud med 110 i timen på tirsdag, og gør alt hvad vi kan for at vinde den kamp” siger Matthias Asperup.

I tredje periode opstår der en situation, hvor Matthias Asperup bliver liggende på isen.

”Jeg prøver at gå uden om backen, og så sidder mit ben fast og han får skubbet mig ned. Det er bare en uheldig situation, hvor mit ben sidder fast og sætter sig i klemme, så jeg ikke kan bevæge mig. Det er et rent uheld, og lige nu ved jeg ikke hvor slemt det er, men vi må se” slutter Matthias Asperup.