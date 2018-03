Mand anholdt for drab efter værksteds-overfald

Et af ofrene fra det voldsomme overfald mandag aften på Korsdalsvej i Rødovre døde sent onsdag aften som følge af sine kvæstelser. Foto: Mathias Øgendal

politi Den 33-årige mand, der i mandags fik alvorlige skader i hovedet efter et overfald på Korsdalsvej, er afgået ved døden. Politiet har anholdt en person og sigtet ham for manddrab.

Af Christian Valsted

Sent onsdag aften døde den 33-årige mand, der mandag eftermiddag blev overfaldet på Korsdalvej 127, hvor flere autoværksteder har adresser. Svogeren til den dræbte mand fortalte allerede tirsdag, at familiemedlemmets liv ikke stod til at redde og at det kun var en respirator, der holdt ham i live. Sent onsdag aften døde den svært tilskadekomne mand af sine kvæstelser og politiet oplyser nu, at der er tale om en 33-årig britisk statsborger. Hans familie og de britiske myndigheder er underrettet.

Sigtet for manddrab

Politiets foreløbige efterforskning peger på, at overfaldet skete efter uoverensstemmelser mellem to nabovirksomheder om fælles arealer.

”Politiet vurderer således ikke at overfaldet har relation til konflikter i rocker- eller bandemiljøet. Men det må vores videre efterforskning klarlægge yderligere, siger efterforskningsleder Ole Nielsen.

Politiet foretog sent onsdag aften anholdelse af en 36-årig mand fra Vallensbæk, der i dag er blevet fremstillet i et lukket retsmøde i Glostrup, hvor han blev sigtet for manddrab.

Efterlyser mand fra Brønshøj

Foruden den nu anholdte mener politiet at have identificeret mindst én person mere, der kan sættes i forbindelse med sagen.

Det drejer sig om den 28-årige Cihan Calis, som er bosiddende i Brønshøj. Han har tilknytning til et autoværksted beliggende ved gerningsstedet.

Efterforskningen tyder også på, at der var mindst fem personer involveret i overfaldet – de søges aktuelt oplyser politiet.

“Har nogen set eller hørt noget før, under eller efter overfaldet på Korsdalsvej mandag aften kl. 17:35, eller i øvrigt har en viden om det, så kontakt os gerne,” siger Ole Nielsen.