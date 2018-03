Magnus Bogren ”De små ting bliver afgørende”

RMBs træner Magnus Bogren, forventer en fortsat tæt kvartfinaleserie. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Nu har vi kvitteret til 2-2, og det har været tætte kampe. Det handler om, at begå så få fejl som muligt, vurderer RMBs træner Magnus Bogren.

Af Flemming Haag

Det var en tilfreds Magnus Bogren, som efter 2-1 sejren over Rungsted sagde.

”Ja vi måtte kæmpede for det i første periode, og sådan vil det være i de her kampe. Vi forventede, at Rungsted ville køre hårdt på, og man må forvente et pres, når man spiller på udebane. Men jeg syntes vi står godt i forsvaret og holder dem fra de store chancer” Siger Bogren og fortsætter.

”Jeg syntes vi får lidt for mange udvisninger i anden periode, så bliver det lidt vanskeligt. Vi er lidt presset, men jeg syntes vi kommer godt ud af det. Vi holder dem på ydersiden, og får fat på deres afslutninger.

Vi spiller en god tredje periode, og kommer foran, så skal de frem og presse for at hente føringen, i sidste kamp var det os, der skulle frem og hente en føring.

Nu har vi kvitteret til 2-2 og det har været tætte kampe. Jeg tror, at alle de kampe vi skal spille her i serien bliver tætte, og det bliver de små ting som kommer til at blive afgørende, så det handler om, at begå så få fejl som muligt, slutter Magnus Bogren.