Mads Eller ”Vi skal fortsat være bedst i tredje periode”

Mads Eller kunne glæde sig over sejren i det første kvartfinale opgør mod Rungsted, efter en god indsats. Foto: Brian Poulsen

Ishockey En storspillende Mads Eller, spillede med god vilje og en fantastisk intensitet i det tætte opgør mod Rungsted Seier Capital, i det første kvartfinaleopgør.

Af Flemming Haag

Mads Eller siger om kampen mod Rungsted. ”Vi kommer ikke super godt ud til kampen, og det er svært at sætte ord på hvad det er, men af en eller anden grund er vi ikke lige der hvor vi skal være i starten. Vi kommer efter det, og arbejder os stille og roligt ind i kampen i første periode, og specielt mod slutningen af perioden, får vi bedre tag i spillet.

Vi havde lidt problemer når vi forsøgte at flytte spillet ud af zonen, de får sat stop på os, og vi har meget svært ved at komme ud af zonen i nogle bestemte situationer. Når vi kommer ud, så lægger pres på os og trænger os tilbage i egen zone, og vi kan ikke komme ud af presset. Det skal vi lige have snakket om og få rettet, så vi kan få spillet os ud af det pres, for ellers så syntes jeg at vi gjorde det ganske fornuftigt, selvom de kommer til en del chancer, og det får de i betragtning af de powerplay de fik”, siger Mads Eller og fortsætter.

”Jeg syntes, at vi spiller en god tredje periode. Vi sætter en stor ære i, at tredje periode skal være vores bedste. Man kunne godt se at Rungsted faldt lidt i tempo, og vi steg lidt, og det skal vi blive ved med, for det er der kampene bliver vundet, eller tabt. Hvis vi bliver ved med at være bedst i tredje periode, så kommer det til at være meget afgørende.

Vi skal lige have rettet på nogle ting til på søndag, så vi kan spille os ud af deres pres, og så håber jeg der kommer en masse mennesker op til Rungsted, så vi får masser af tryk på, både på lægterne og på isen, så det skal nok blive fedt”, siger Mads Eller, der syntes det er lidt ærgerligt med de mange udvisninger. Det er slutspilskampe, der er intensitet og spillerne går til den, så jeg syntes det er lidt ærgerligt, at der var så mange udvisninger.