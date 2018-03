Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jamen, så overlevede jeg endnu en Kvindernes Internationale Kampdag. Hvis jeg skal være hudløs ærlig, så synes jeg ikke, at denne torsdag har været meget anderledes end sidste torsdag.

Af Chrummer

Jeg gik på nettet for at tjekke, om det var mig, der bare ikke var velinformeret nok om præcist, HVOR slaget skulle stå.

Jeg må ærligt indrømme, når man taler om KAMPDAG, så havde jeg forestillet mig noget mere.

På Nørrebro var der morgendebat med panel og croissanter. Her skulle man tale om den globale kvindekamp. Altså fra klokken 08 til 09. På arbejdermuseet var der morgensang, sort kaffe og foredrag. Ja, for rigtige rødstrømper drikke sgu ikke Café Latte – men sort kaffe. Sort som de undertrykte kvinder i Afrika. Sangen var forudbestemt til at være ”Selvom vi er kvinder.”

I koncertKirken var der bulgarsk kvindekor og et tema om indisk folkekøkken. På Drama Queen på Østerbro kunne man opleve fire stykker dramatik skrevet, instrueret og fremført af kvinder. Ja og så selvfølgelig en #metoo demonstration på Højbro Plads. Jov også lige en fotoudstilling i Rundetaarn som hedder ”Kampala Street Fashion”

Helt ærligt, vi taler altså om en KAMPDAG. Der er sgu lige lovligt meget kaffe, mad, sang og mode over det, til at JEG kan tage det alvorligt.

Hvornår har nogen ændret verden med en fotoudstilling om mode i Kampala og en sang! Jeg synes, det er uambitiøst og nærmest en hån mod de kvinder, som lider under en reel undertrykkelse. Så mens kvinder i Indien bliver voldtaget og kvinder i Pakistan får kastet syre i ansigtet. Så snupper frk. Jensen en croissant og en sang.

De talte i radioen om, at kvinderne havde smidt BH’en… Ja, men det gør

side 9 pigen da HVER dag i Ekstra Bladet, men jeg tror ikke, det har så meget med rødstrømpebevægelsen at gøre.

Jeg har aldrig forstået, at symbolet for kvindefrigørelsen skulle være, at man ikke gik med BH. Jeg forestiller mig ikke, at ”Foreningen Far”, som dagligt kæmper mod de kønsdis-

krimerende uretfærdig-

heder mænd oplever i Statsforvaltningen i forhold til deres børn, brænder deres boxershorts og på den måde tror, at det ændrer noget.

Selvfølgelig skal der være

lige løn for lige arbejde og kvinder skal ikke diskrimineres på grund af deres køn. Det er en FÆLLES opgave – både for mænd og kvinder. Så kunne vi finde på noget mere ambitiøst end trommedans og fingermaling og råbe ”MEDSØSTRE!!!” på Højbro Plads? Undskyld piger, men I fortjener sgu mere end det!