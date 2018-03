Kommunen udskyder renovering af Roskildevej

Den planlagte renovering af anden etape af Roskildevej skulle begynde til maj, men er udsat til 2019 efter de gentagne forsinkelser af ombygningens første fase ved Damhustorvet. Foto: Arkiv

udsætter trafiksanering: Forsinkelserne på Damhustorvet får nu direkte indflydelse på den videre omdannelse af Roskildevej. Grundet de massive forsinkelser på torvet besluttede Økonomiudvalget onsdag morgen at udskyde næste etape til 2019.

Af Christian Valsted

Rødovre Kommune er i fuld gang med en større trafiksanering af Roskildevej og vil med en hastighedsnedsættelse fra 60 til 50 km/t og et ændret vejforløb skabe større trafiksikkerhed på den store indfaldsvej til København.

Rødovre Kommune har afsat 87 millioner kroner til at omdanne Roskildevej i fem etaper, men der er kommet krus i maskineriet og den kommunale tidsplan.

Efter planen skulle Kommunalbestyrelsen senere på måneden tage stilling til, om der skulle frigives 10 millioner kroner til næste etape af Roskildevej fra torvet til Veronikavej, men den sag kommer ikke på dagsordenen. Økonomiudvalget besluttede nemlig onsdag morgen, at udsætte sagen helt, som en direkte konsekvens af byggerodet på Damhustorvet.

”Det er fuldstændig uacceptabelt at ombygningen af Damhsutorvet ikke er færdig og det giver ingen mening at begynde på anden etape af renoveringen af Roskildevej, når første etape ikke er færdig endnu,” siger borgmester Erik Nielsen (S), der frygter et større trafikalt kaos, hvis kommunen går i jorden til maj med næste strækning af Roskildevej.

”Det ville på ingen måde være hensigtsmæssigt. Vi må også tage hensyn til de mange bilister, der holder i kø hver dag og derfor kan vi ikke igangsætte næste etape,” fortæller Erik Nielsen der på mødet i Økonomiudvalget fik opbakning til, at sagen udsættes til 2019, hvor anden og tredje etape af Roskildevej kan udføres i samme omgang.

”Når vi som kommune begynder på vedligeholdelsen af en så stor vej som Roskildevej, vil det være til gene for bilisterne, men ved at lave to etaper i samme omgang vil det minimere de samlede gener og omkostninger ved projektet,” siger Erik Nielsen.