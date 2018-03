Klipper påsken ind

I påsken kan du og din familie hygge jer i klippeværkstedet, gå på jagt efter Heerups kyllinger i museumshaven og se kunstneren Veronica Hodges over skulderen, når hun skaber årets kunst-klip. Foto: Presse

heerup i påsken Hvis du er ferm med en saks og glad for gækkebreve, kyllinger og hvad der ellers hører sig til i påsken, er Heerup Museums klippeværksted et 'must'.

Af Christian Valsted

Det skorter ikke med aktiviteter på Heerup Museum i påsken. Fra den 26. marts til 2. april står den på påskeklip efter alle kunstens regler i museets klippeværksted og i museumshaven er der mulighed for at gå på jagt efter Heerups kyllinger.

Hvert år vælger Heerup Museum en kunstner til at skabe et nyt udfordrende og flot papirklip. De mange klip ligger klar til at inspireree dig og eventuelt til at klippe efter. I år har kunstneren Veronica Hogdes sagt ja til at komme forbi museet og dele ud af sin store erfaring med at arbejde i papir.

”Valget af Veronica var oplagt, da hun er aktuel i Rødovre, fordi hun skal skabe kunstværk til Vestegnenes Kulturuge,” fortæller Anni Lave Nielsen, der er museumsleder på Heerup Museum.

Påskeværkstedet er bemandet 26.–28. marts, men Heerup Museum lader materialerne og skabeloner være fremme hele påsken, så du selv kan klippe videre. Det koster 35 kroner pr. deltager.