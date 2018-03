Kinderæg fra hele Verden udstilles i World Cup Hallen

Ole Sørensen har mere end 16.000 figurer fra Kinderæg. 6000 af dem tager han med til en byttedag i World Cup Hallen. Foto: Brian Poulsen

KINDER-OVERRASKELSE: Det lyder måske som en af de særeste hobbyer, men Ole Sørensen har været vild med de små overraskelser i det populære chokoladeæg længe nok til at have 6000 figurer på hylden. Nu mødes samlere i bowlinghallen.

Af André Bentsen

Har du tilfældigvis en lille smølf stående på Amagerhylden, eller har du også gemt nogle af de flottes overraskelser fra fredagsslikket, Kinderæg, i en skuffe? Så tag det med i bowlinghallen og se, hvad du kan få det byttet til, eller måske solgt for.

Her mødes nogle af landets største samlere af figurer fra Kinderæg nemlig søndag d. 18. marts klokken 12.30 for at vise deres store samlinger frem og bytte figurer med hinanden.

Én af dem er Ole Sørensen. Han har mere end 6000 såkaldte overraskelser i sin samling, som han glæder sig til at få luftet og vist frem. Der vil også være et legebord, hvor børn kan hygge sig med at åbne gule skaller og samle indholdet.

Kom og byt dine figurer

Der afvikles samtidigt en lille samler/byttemesse for medlemmer af Dansk Kinderægforening, som Ole Sørensen har været medlem af længe.

“Det hele startede ved en tilfældighed på mit arbejde i 1998. En kollega stod og rodede med nogle returvarer og åbnede nogle af de ‘gule skaller’. Han ledte efter en figur der var lavet af små træstykker med en snor igennem. Når man trak i snoren samlede træstykker sig til en krokodille,” starter Ole Sørensen og fortsætter:

“Jeg hjalp ham, og i den forbindelse fandt jeg en gul giraf på en minicykel. Den havde et sjovt udtryk i ansigtet, hvilket jeg faldt for. Der var 10 giraffer i serien, så jeg forsøgte at finde de resterende ni.”

Mere samlelegetøj

Efterhånden som årene gik, fandt Ole Sørensen en masse andre sjove figurer og samlelegetøj og blev efterhånden grebet af det.

“Så i dag har jeg mere end 16.000 forskellige figurer og andre effekter der har relation til Kinderægget. Jeg har et par serier af blandt andet Winx-piger fra Italien som er suverænt flotte. Dem holder jeg meget af,” siger Ole Sørensen.

Han fremhæver også cirka 400 metalfigurer soldater, kanoner og køkkengrej som nogle af de flotteste figurer.

“Den dyreste serie der findes, er fra 1984. Den består af otte Smølfer, der skal forestille at være til olympiade. Hele serien er vurderet til 25.000 kroner,” siger Ole, der kun har tre af smølferne i sin samling.