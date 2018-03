Kasper Jensen ”Vi kommer ikke ud med vores niveau”

Kasper Jensen spillede med stort potentiale i søndagens kamp mod Rungsted. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Vi kommer ikke ud til første periode som vi skal gøre, siger Kasper Jensen, det skal vi stramme op på.

Af Flemming Haag

Rødovres Kasper Jensen sagde efter nederlaget til Rungsted Seier Capital.

”Vi kommer ikke ud til første periode som vi skal gøre. Det er lidt irriterende, at vi ikke kommer ud med vores niveau til at starte med, det er noget vi skal stramme op på. Vi får arbejdet os bedre ind i anden periode, men det er ærgerligt at vi skal bruge ti minutter i første periode på, at komme op i omdrejninger, det er ikke godt, men sådan er det.

Vi får to scoringer i mod os i powerplay, men sådan er det i slutspillet, og når man har et godt powerplay som Rungsted har, så koster det at få udvisninger. Vi tager alt for mange udvisninger i første periode, og det er noget vi skal ændre på” siger Kasper Jensen og fortsætter.

”Vi får arbejdet os godt op efter en skidt start, og det er stærkt, at vi kommer på 2-2 efter at have været bagud 2-0 og så er det ærgerligt, at de får det mål til 3-2. Fejlene bliver straffet, og det er bare ærgerligt, at det sker i vores powerplay, men det er der ikke så meget at gøre ved, sådan er det at spille slutspils hockey. Vi må bare køre videre og der er en ny kamp igen på tirsdag, hvor vi skal komme bedre ud til kampen. Vi har noget vi skal tale om og stramme op på, så vi ikke skal halse og jage” slutter Kasper Jensen.