Jonas Sass ”Nu skal den køres hjem”

Jonas Sass har vist storform i kvartfinaleserien. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Med en scoring og en assist, spillede Jonas Sass en afgørende rolle i RMBs sejr, i den sjette kvartfinalekamp. Jonas Sass har fundet storformen i kvartfinaleserien. Spiller med stort overskud, er hurtig på skøjterne og spiller med stor energi.

Af Flemming Haag

Om sejren over Rungsted i kamp seks, siger Jonas Sass.

”Det var fantastisk, vi skulle have den kamp syv i Rødovre på fredag, i en forhåbentlig fyldt Arena, for første gang i sæsonen. Nu skal den skal køres hjem, og vi skal være totalt klar. Vi har tabt to kampe hjemme, og nu må vi vise vores fans, at det ikke er for sjov mere.

Om sin scoring til 1-2, siger Jonas Sass: ”Det er fantastisk, det er altid fedt at lave det afgørende mål, men nu skal vi videre, vi skal hjem og restituerer, for vi skal være klar på fredag. Jeg bytter gerne denne helterolle ud med en sejr på fredag, for den kamp skal vi vinde”, Siger Jonas Sass og fortsætter.

”Det har været hårdt indtil nu, men det er de fedeste kamp og dem får ikke mange af i dit liv, og man skal være glad for dem man får. Nu har vi spillet i seks syv måneder, og vi var ikke klar til at lægge os ned, det viser vi også i dag. Det et lokalopgør og selvfølgelig skal vi ud i kamp syv. Det bølger frem og tilbage i de kampe vi har spillet, så det kan vende hvad vej det skal være. Nu har vi har slået hinanden to gange på udebane, så nu håber jeg, at heldet tilsmiler os på fredag”, slutter Jonas Sass