Islev blev mest vindende klub

Hele Islevs hold med heppere og ledere til taekwondostævne i Esbjerg. Foto: Frederik Hofflund

TAEKWONDO Islev Taekwondo Klub var i sidste weekend til stævne i Hamburg og Esbjerg. På den danske vestkyst blev rødovreklubben mest vindende klub på tekniksiden.

Af Peter Fugl Jensen

I Hamburg deltog klubbens to Sabumnim Charlotte ??? og Allan Olsen, i German Open.

”De gjorde det rigtig flot, da de fik sølv i pair og Charlotte opnåede bronze i individuelt,” fortæller Claus Nielsen, der er klubbens PR-mand. Han fortsætter:

”I Esbjerg stod den både på kamp og teknik. Her blev der hevet medaljer med hjem i den helt store stil, faktisk blev det til så mange, at vi på tekniksiden blev stævnets mest vindende klub.”

Islev Taekwondo Klub havde 37 udøvere, heppere og forældre med i Esbjerg, så der var ’dømt’ klubtur til den helt store medalje, måske den største medaljer af dem alle, selvom der på teknikdelen blev vundet to guldmedaljer, fire af sølv og fire af bronze i individuelt. Det blev også til medaljer i team og pair.

”Igen havde vi en del stævnedebutanter samt et par stykker, der blot var med for anden gang. Vi sætter stor pris på, at stadig flere har lyst til at være med, når vi tager til stævner,” slutter Claus Nielsen.