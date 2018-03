Hypnotisør idømt fængsel for seksuelle overgreb

Hypnotisøren fra Rødovre Centrum er i dag blevet idømt tre år og seks måneders fængsel for seksuelle overgreb mod i alt ni kvinder i perioden fra 2010 - 2016 i sin klinik. Foto: Arkiv

politi Hypnotisøren fra Rødovre Centrum er i dag blevet idømt tre år og seks måneders fængsel for seksuelle overgreb mod i alt ni kvinder i perioden fra 2010 - 2016 i sin klinik.

Af Christian Valsted

Den 43-årige mand, der den sidste uge har siddet på anklagebænken i Retten i Glostrup, er i dag blevet idømt tre år og seks måneders fængsel for en lang række af overgreb mod kvinder, der var i behandling i den dømtes hypnoseklinik i Rødovre Centrum. Manden er blandt andet dømt at have voldtaget to kvinder i forbindelse med hypnosebehandling.

Derudover er han dømt for at have misbrugt sin position som behandler ved at have udøvet seksuelle overgreb mod en 16-årig pige. Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

”Han har misbrugt sin position som behandler over for kvinder, som befandt sig i en meget sårbar position. Derfor er jeg også tilfreds med, at der er blevet fastsat en hård straf,” udtaler anklager David Haahr.

Sagen startede med en anmeldelse fra den 16-årige pige, hvorefter politiet gik ud med en efterlysning af andre personer, som kunne være blevet udsat for seksuelle overgreb i klinikken. Det førte til en række nye anmeldelser.

Manden nægtede sig skyldig i samtlige forhold og ankede dommen. Han er fortsat varetægtsfængslet.