Hver anden er forældre til mobbeoffer

Skoleleder tror ikke på spritnye mobbetal, men lover alligevel at reagere. Foto: Modelfoto, Brian Poulsen

mobning I hver skoleklasse i Rødovre sidder to elever med ondt i maven. Ikke på grund af dårlige madpakker eller beskidte toiletter, men fordi de slet og ret mobbes. Alligevel mener skoleleder ikke, at problemet er så stort.

Af Silvia Eskildsen (praktikant)

Lige nu er der 9 procent af eleverne i Rødovre, som oplever at blive mobbet. Hver 7. forælder, med børn i alderen 10 til 15 år, har oplevet, at deres barn ’ofte’ eller ’en gang imellem’ er blevet mobbet i skoletiden. 14 procent af alle forældre angiver, at deres barn er blevet mobbet, mens hver fjerde angiver, at mobning aldrig har været et tema på forældremøder.

På Nyager Skole har Rødovre Lokal Nyt talt med tre elever, der alene, inden for det seneste år, er blevet mobbet. Alligevel mener skoleleder Lau Hedegaard, at man allerede gør, hvad man kan.

”Jeg tror ikke på, der er så mange procent som egentlig bliver mobbet. Hver eneste tilfælde, hvor folk bliver mobbet, skal stoppes. Om det er 8 procent eller 2 procent ved jeg ikke, men det der er det mest interessante er, at dem der bliver mobbet, bliver hjulpet,” siger Lau Hedegaard.

Han mener, at der, i de fleste tilfælde, er tale om noget andet end decideret mobning.

”Jeg tror, det er mere almindeligt, man tror, man bliver mobbet, men egentlig ikke gør det. Det skal man selvfølgelig vurdere og kigge på,” siger han.

#DeVoksnesAnsvar

Det er Børns Vilkår og Trygfonden, der står bag en helt ny undersøgelse om mobning og trivsel og som med kampagnen #DeVoksnesAnsvar ønsker at rette skoler og forældres fokus på at forebygge mobning.

For alt for mange børn er tilråb, hån, grimme øgenavne og udelukkelse fra fællesskabet en del af hverdagen.

”Undersøgelsen bekræfter det, vi allerede ved fra blandt andet BørneTelefonen: Alt for mange børn i Danmark udsættes for mobning. For den enkelte kan mobning have store konsekvenser både nu og her, men også på sigt påvirker det hele klassen, hvis der ikke bliver taget hånd om problemerne,” siger vicedirektør i Børns Vilkår, Helle Tilburg Johnsen.

Annonce

Kræver strategi

På Nyager Skole mener skolelederen, at vejen frem er at have en plan i tilfælde af mobning.

”Man er nødt til at have en antimobbestrategi. Det er faktisk lovpligtigt, det skal alle skoler jo have og det har vi også på Nyager Skole,” understreger Lau Hedegaard.

Han mener, at både skolen og forældrene spiller en stor rolle for at forebygge og stoppe mobning.

Mobning opstår nemlig ikke på grund af enkelte børn. Børn er ikke stride.

Mobning opstår i usunde fællesskaber. Sammen kan skolen og forældrene skabe sunde fællesskaber og stoppe mobning, før det sker, mener man da også i Børns Vilkår.

Imidlertid angiver hver fjerde forælder, at trivsel og mobning ikke har været et tema på skolernes forældremøder.

”Trivsel bør være et tema

på hvert eneste forældremøde, for det er meget lettere at forebygge end at stoppe mobning. Med kampagnen #DeVoksnesAnsvar ønsker vi netop at rette fokus på, at børnene har brug for støtte til at bekæmpe mobning,” siger Gurli Martinussen direktør i TrygFonden.

VR-film og forældre der tager ansvar

Sammen med kampagnen offentliggøres en virtual

reality-film, der tager seerne med helt ind i klasserummet, hvor mobningen finder sted.

”Gennem en række små film med dilemmaer kan man på forældremødet få talt om, hvordan man for eksempel tackler udelukkelser på de sociale medier og hårdt sprog blandt børnene. Mobning gør ondt på hele klassen, skader fællesskabet og indlæringen. Når alt kommer til alt er god trivsel i klassen den bedste kur mod mobning. Vi håber derfor, at de konkrete redskaber kan være med til at styrke samarbejdet mellem skole og forældre, så vi kan komme mobning til livs,” siger Helle Tilburg Johnsen.