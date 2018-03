Hvem skal du spise sammen med

Den 23. april klokken 12 kan du igen komme til fællesspisning. Her er et billede fra sidste år.

Den 23. april klokken 12 kan du igen komme til fællesspisning. Her er et billede fra sidste år.

Danmark spiser sammen Når hele Danmark spiser sammen i uge 17 har du som sulten og ensom flere muligheder for at få god mad og endnu bedre selskab. I sognegården inviterer tre foreninger til fællesspisning.

Af André Bentsen

Det er ikke hver dag, at tre frivillige sociale foreninger er til at spise skeer med ved det samme arrangement, men det gør de mandag den 23. april klokken 12 når hele Danmark spiser sammen.

Røde Kors, Sind og Menighedsplejerne ved Rødovre og Grøndalslund Kirker er nemlig gået sammen om et fælles måltid for alle der føler sig bare en lille smule ensomme.

”Røde Kors holdt noget sidste år, men kun for sig selv. Det var mest Nørklerne og Vågetjenesten som kom, og det er måske ikke dem, der sidder alene derhjemme. Hvis vi skal lave noget i år skal det være for dem, der sidder derhjemme alene og savner selskab. Derfor skulle vi have menighedsplejen inddraget, da det er dem, der ringer rundt og står for julehjælp og kender de mange ensomme i byen,” fortæller Tove Bahne fra Røde Kors.

Hun kan godt lide tanken om, at det er tre frivillige foreninger, der er gået sammen om at afholde fællesspisningen og det ikke er et kommunalt arrangement.

”Vi er frivillige foreninger og har en forbindelse til folk, som kommunen ikke har og aldrig kommer til at få. Dermed ikke sagt, at man skal være i absolut ensomhed for at være med. Vi tænker det kunne være godt at få fat i nogle af dem, der er ressourcestærke enlige til at sige pænt goddag og danne nogle netværk. Få folk lidt ud hjemmefra,” siger Tove Bahne.