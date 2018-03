Hundebadet bliver hædret med ølmærke

Denis Martin, billedet, er bryggeriingeniør med en master i gæringsprocesser. Sammen med partneren Nete Christensen driver han ølbaren på Rødovrevej. Foto: Arkiv

dansk ølmærke Der er glædes-vuf fra ’Det gamle hundebad’ på Rødovrevej. I næste uge bliver ølbaren hædret med særlig pris.

Af Christian Valsted

Du har helt sikkert hørt om Michelinguiden, der uddeler stjerner og kommer med anbefalinger til gode restauranter Verden over. Hvad du måske ikke har hørt om, er Danske Ølentusiasters våde pendant ’Dansk ølmærke’, der på lignende vis hylder og anbefaler udskænkningssteder, der giver en særlig god øl-oplevelse.

I Danske Ølentusiasters lokalafdeling i Rødovre, der tæller 476 medlemmer og dækker 11 kommuner, er der ikke et eneste udskænkningssted, som kan

bryste sig af at have modtaget Danske Ølentusiasters fornemme kvalitetsmærke ’Dansk ølmærke’, men det kommer meget snart til at ændre sig.

Ølbaren ’Det gamle hundebad’ på Rødovrevej modtager fredag den 16. marts det prestigefyldte ølmærke af lokalformand Kim Danø ved en lille seance i ølbaren.

”I lokalafdelingen af Danske Ølentusiaster er vi altid på udkig efter gode vandhuller og ’Det gamle hundebad’ har været et meget spændende bekendtskab,” siger Kim Danø, der ikke tidligere har været med til at indstille en bar til ølmærket i lokalforeningens område.

”Det er ikke noget galt med en Hof eller en Tuborg, men det er standard sortiment hos langt de fleste udskænkningssteder og hvis det går rigtig højt, kan man få en Leffe. Vi er vant til hyldevarer, men på hundebadet gør de det anderledes. Her er der et stort og bredt udvalg af spændende øl og samtidig er der en god atmosfære på ølbaren,” fortæller Kim Danø om begrundelsen for, at hundebadet i næste uge får overrakt ølentusiasternes ølmærke.

”De brygger også selv øl i kælderen og vores pris skal fungere lidt som et kvalitetsstempel til andre om, at her er der altså et sted, der er værd at besøge,” siger lokalformanden.

Glædes-vuf

På ’Det gamle hundebad’ har de to indehavere, Nete Christensen og Denis Martin, svært ved at få armene ned. Nete Christensen fortæller, at prisen understreger den vision som parret har haft med baren, da de forvandlende den gamle hundesalon til Rødovres første kvalitetsbevidste ølbar.

”At gøre nogle knald-

gode øl tilgængelige for folk som os selv, der ikke bor i centrum af København, men alligevel gerne vil drikke noget andet end en traditionel pilsner,” fortæller Nete.

Hun mener at ’Det gamle hundebad’ skiller sig ud ved at udvælge specialøl, der ikke nødvendigvis er ’trendy’, men i højere grad skal smage godt og være let at drikke.

”Hos os vil du ikke finde vasabi-øl eller øl som er så humlede, at de ikke er til drikke for bitterhed. Vi synes, det at drikke en øl, skal være en ‘nede på jorden’, hyggelig og ukompliceret oplevelse og ikke skrues op til et fancy niveau, hvor man pludselig drikker øl af et vinglas med strittende lillefinger,” siger Nete Christensen.

Overrækkelsen finder sted fredag den 16. marts klokken 17 på ’Det gamle hundebad’.