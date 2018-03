Gylden muld er helt gratis

Nu kan du igen hente gratis kompost på Genbrugsstationen. Foto: Vestforbrænding

muld Igen i år lever Genbrugsstationen op til sit navn, når den forvandler gammelt haveaffald til kompost, der fungerer som gratis gylden næring i din have.

Af André Bentsen

Glem alt om snebolde. Tiden er kommet til at få jord under neglene og helst af den slags, der er god og gratis.

Heldigvis deler Vestforbrænding igen i år gratis kompostmuld ud allerede fra slutningen af marts måned, fordi haveejerne gerne så tidligt som muligt vil have jord under neglene, siger udviklingschef Yvonne Amskov fra Vestforbrænding. Den gratis kompost er lavet af have- og parkaffald, som er blevet komposteret hos Gemidan. Den er meget næringsrig og skal altid blandes med jord eller sand.

For hvis man sår eller planter i den rene kompost, risikerer man at ødelægge planten og svide dens rødder.

“Ved at omsætte haveaffaldet til kompost genbruger vi ressourcerne og recirkulerer næringsstoffer til naturen,” siger Yvonne Amskov.

“På den måde er vi med til at sikre en fornuftig udnyttelse af sparsomme råvarer, som eksempelvis fosfor, der er en ressource, vi risikerer at få mangel på i fremtiden,” tilføjer hun.

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab ejet af 19 kommuner i og omkring København og i Nordsjælland. Vi vil forbedre miljøet ved at arbejde for mere genbrug og effektiv udnyttelse af energi.