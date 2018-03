Grønne cykler for 10 millioner

De hvide bycykler er en fast del af bybilledet i København og på Frederiksberg. Inden længe kommer de også til Rødovre. Foto: Brian Poulsen

bycykler Bycykler er ikke kun et storbyfænomen, der er sat i Verden for at fragte turister rundt i hovedstaden. I aften forventes Kommunalbestyrelsen at godkende sidste del af den plan, der vil få det grønne transportmiddel til Rødovre.

Af Christian Valsted

Tanken med bycyklerne er, at systemet skal være et såkaldt ”fjerde ben” i den offentlige transport, der både kan virke trængselsreducerende og fremme en sund og grøn transportform. Ved placering i dockingstationerne oplades bycyklernes batteri og tablet. Bycykelfonden flytter i løbet af døgnet bycykler rundt efter behov, så der altid er ledige cykler ved de forskellige placeringer i kommunerne. Det sker dog ikke om natten.

Her foreslås det, at cyklerne placeres; Busstoppestedet Jyllingevej/Tårnvej, Damhustorvet/Damhuskroen, Rødovrehallen, Islev Torv, Nørrekær/Vestbadet, Rødovre Rådhusplads/Rødovre Centrum, Rødovre Station, Rødovre Stadionhal, ved Teknisk Skole på Tæbyvej.

Hvis Kommunalbestyrelsen i aften nikker “ja” til en sag om placeringen af lokale bycykler, kan Rødovres borgere allerede til juni sætte sig i sadlen og trille afsted på de hvide jernheste med elektriske hjælpemotorer.

Der er allerede afsat 1,3 millioner kroner til projektet i budget 2018 og Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til, hvor de 100 nye bycykler og 192 ladestationer skal placeres.

”Vi blev tilbudt 200 bycykler, men det var måske lige i overkanten til en by som vores,” fortæller borgmester Erik Nielsen, der ‘kun’ skal finde plads til halvdelen, hvis placeringen af cyklerne bliver endeligt vedtaget i aften.

Binder sig i otte år

En bycykel fungerer på den måde, at man, som borger, kan benytte cyklerne mod betaling. Det sker ikke som i gamle dage med mønt-

indkast, men derimod med elektronisk tilmelding og betaling. Cyklen er udstyret med en tablet, som brugerne skal benytte, når cykelturen begynder. Rødovre Kommune bliver koblet direkte på det koncept og cykelnetværk, som i forvejen findes på Frederiksberg og i Københavns Kommune. Borgmester Erik Nielsen fortæller, det var en forudsætning for deltagelsen.

”Det er afgørende, vi bliver en del af et stort netværk, som, vi ved, virker. Der vil altid være tilhængere og modstandere af projekter som disse, men vi har kigget på, hvordan man har gjort på Frederiksberg og den model kobler vi os på. Jeg tror, der er mange, som vil synes godt om muligheden med bycykler og derfor prøver vi det af,” siger Erik Nielsen med henvisning til kontraktperioden, der løber over otte år.

”Det er selvfølgelig mange år, men det var blevet dyrere, hvis vi havde valgt en kortere periode,” siger han.

Det er By- og Pendlercykel Fonden, der udbyder bycykelsystemet til borgere, virksomheder og kommuner i hele landet. Hvis Rødovre Kommune indgår en kontrakt binder kommunen sig for otte år og en årlig betaling på 1,3 millioner kroner, hvilket svarer til en samlet udgift på 10,4 millioner kroner.

Frygter ikke at prisen bliver hæmsko

De kommende bycykler bliver, som beskrevet, ikke gratis. Via cyklens fastmonterede tablet kan der betales enten med betalingskort eller med rejsekort. Der kan købes diverse abonnementer og ’Pay as You Go’ ture, der koster 30 kroner pr. påbegyndt time. Vælges sidstenævnte model koster en tur fra Rødovre Centrum til Rødovre Station altså 30 kroner, men Enhedslistens Peter Mikkelsen frygter ikke, at økonomi vil afholde borgerne fra at hoppe på de nye cykler.

”Det havde selvfølgelig været sjovere, hvis cyklerne var gratis, men vi kan se, de bliver brugt og at det fungerer på Frederiksberg og i København, så prisen frygter jeg ikke, men vi skal selvfølgelig følge opstarten nøje og se, hvordan borgerne tager imod cyklerne,” siger han.

Fra Islev til Vestbad

Det er kommunens ønske, at de 100 kommende bycykler skal placeres på steder, hvor der i forvejen er mange brugere, men samtidig er det også et ønske at få cyklerne ud til alle. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til ti konkrete placeringer fra Islev Torv i Nord til Rødovre Station i Syd. Hvis man, som borger, vil leje en bycykel, kan man frit vælge, hvilken ladestation bycyklen skal efterlades i. Turen kan altså starte på Islev Torv og slutte på Frederiksberg Rådhus.

”Vi kan ikke oprette et isoleret bycykelprojekt i Rødovre. Der er tæt trafik mod København og bycyklerne er gode alternativer til andre transportformer,” siger Erik Nielsen.

Erhvervslivet kan hoppe på

Ud over de 100 cykler og de 192 opladestationer er der mulighed for, at kommunens virksomheder kan blive en del af den grønne bølge. Med støtte fra Rødovre Kommune kan private virksomheder få anlagt ekstra opladestationer ved deres virksomheder. Rødovre Kommune vurderer, at det kunne blive aktuelt i IrmaByen, ved Absalon Camping eller i industri-

kvarteret i Islev.

”Jeg ved, flere erhvervsdrivende i Islev, ønsker bedre cykelmuligheder for deres ansatte til og fra arbejde. Jeg kunne sagtens forestille mig, flere virksomheder går sammen og benytter sig af muligheden,” siger Erik Nielsen.

Der er allerede afsat penge i budgettet til projektet og hvis Kommunalbestyrelsen på mødet den 20. marts godkender Teknisk Forvaltnings forslag til placering af de kommende bycykler i kommunen, forventes det, at cyklerne vil være klar til brug i juni måned.