Ghettoplanen rammer almindelige lejere, skriver Erik Nielsen i en kommentar i Rødovre Lokal Nyt

debat En stor del af regeringens ghettoplan består i at nedrive og omdanne udsatte boligområder.

Af Kommentar af Rødovres borgmester Erik Nielsen

Det kan måske umiddelbart lyde som en god idé, men regeringen bruger lejernes penge til at betale størstedelen af regningen. Regeringen vil nemlig reservere 12 mia.kr. fra Landsbyggefonden til 57 udsatte boligområder. Det betyder, at der kun er 9 mia.kr. tilbage til at støtte alle de andre renoveringer i boligområderne rundt omkring i Danmark. Konsekvensen bliver naturligvis, at det kommer til at udskyde nødvendige helhedsplaner og renoveringer af helt almindelige lejeboliger. Det er dybt bekymrende.

Alene i Rødovre har vi renoveringsprojekter for mere end 500 mio.kr., som vi venter på bliver sat i gang. Det er bl.a. i Islevvænge, Carlsro og Ved Milestedet. Vi har som bekendt ingen ”ghettoer”, fordi vi for mange år siden satte ind med en massiv boligsocial indsats.

Beboernes friværdi

Næsten hver femte dansker bor i en almen bolig. Landsbyggefonden er stiftet af de almene boligorganisationer og er lejernes opsparing – deres friværdi. Fonden er med sine tilskud helt afgørende for, at kvaliteten i boligerne er tidssvarende. Langt hovedparten af de almene boliger er opført fra 1950’erne og frem til slutningen af 1980’erne, og mange steder er der derfor et stort behov for at bringe boligmassen op til en moderne standard.

Rammer ældre og handicappede lejere

Pengene i Landsbyggefonden bruges bl.a. til store gennemgribende renoveringer, som det ikke er muligt at løfte lokalt, til boligsocialt arbejde og ikke mindst til renoveringer, der hjælper gangbesværede, ældre og handicappede. Ifølge BL har Landsbyggefondens støtte siden 2010 betydet, at 10.000 boliger er blevet gjort handicapvenlige og 50.000 ældreboliger er blevet løftet til et moderne energireglement. Det er sådanne vigtige renoveringer, som altså nu risikerer at blive sat i stå – også i Rødovre.

Det er dybt kritisabelt, at regeringen ikke tager det økonomiske ansvar på sig, men bruger lejernes penge – ikke mindst set i lyset af, at regeringen netop har indgået en skatteaftale, der giver skattelettelser for fem mia.kr. årligt uden nævneværdig effekt.