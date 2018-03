Galleri: 1. kvartfinale i billeder

Ferdinand – Episode #9

Rødovre Centrum har vundet en pris og så er der faldet dom i sagen om hypnotisøren der er sigtet for seksuelt overgreb på sine kunder. Et voldsomt slagsmål fandt sted på Korsdalsvej i mandags hvilket har efterladt en person i respirator. Dette og meget mere, samt et kig frem mod weekendens tilbud.