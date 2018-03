Frederik Kobberup ”Vi skal helt sikkert lukke den på lørdag”

Frederik Kobberup var tilfreds med sit holds indsats, i dagen kamp mod Copenhagen. Foto: Brian Poulsen

Floorball Selvom vi på papiret er et bedre hold en Copenhagen, så skal vi arbejde for det, spille disciplinært og hårdt som vi gjorde i dag, så lukker vi den også efter tre kampe, siger Rødovre FCs kaptajn Frederik Kobberup.

Af Flemming Haag

Rødovre FCs kaptajn Frederik Kobberup, siger efter 6-1 sejre over Copenhagen FC.

”Det kørte meget bedre for os i dag, jeg tror vi får bedre roll på et bedre gulv, så vi kunne få et bedre pasningstempo. Så var der bedre humør på i dag, jeg syntes vi manglede lidt gejst i går, og det havde vi bestemt med i dag, så det var en meget bedre indsat for hele holdet i dag.

Jeg tror, at vores mentale indstilling til kampen i går var, at det skulle gå lidt lettere end det egentlig gjorde, kan man egentlig sige. Hvis man tager for let på det som vi gjorde i går, så får man det svært, for Copenhagen, de arbejder sten hårdt med alle mand, og selvom vi på papiret har et bedre hold, så skal vi også arbejde for det, og det var vi mentalt indstillet på i dag. Vi arbejdede godt og spillede godt i dag, som også gjorde, at det blev en større sejr og mere sikker end i går. Vi er i hvert fald favoritter nu til en plads i semifinalen, og vi skal helt sikkert lukke den på lørdag, så vi kan forberede os til en semifinalemodstander. Det kræver samme indstilling og hårde arbejde som i dag, for ellers får Copenhagen sult på, at de kan være med, så vi skal bare lukke deres tro på, at de kan være med, og spille lige så disciplinært og hårdt som vi gjorde i dag, så lukker vi den også efter tre kampe” siger Frederik Kobberup, og fortsætter.

”Vi har lidt små skavanker til i dag, Andreas Kleczewski er syg, Emil Kristensen og Jeppe Juhl er begge småskadet, som man ikke vil bruge alt for tidligt, så det bliver en langsigtet skade. Det er småskader, som skal finpudses over træningsugen, så er de forhåbentlig klar allerede i næste weekend, hvor jeg håber vi kan stille fuld trup igen” slutter Frederik Kobberup.