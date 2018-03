Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Da jeg var barn og jeg opførte mig som – ja, en idiot – så irettesatte min mor mig altid med ordene: ”Nu skal du ikke spille fransk klovn, Hans-Christian”

Af Chrummer

Ja, mit fulde navn er faktisk Hans-Christian – ikke bare TO navne, men ET navn med bindestreg. Og med Christensen som efternavn. Jeg gik jeg i 6. klasse, inden jeg kunne stave til mit navn. Jeg drømte om, at hedde Bo eller Ib. Måske var det derfor, jeg spillede fransk klovn.

Nå, men jeg spillede åbenbart ofte fransk klovn. Jeg havde ingen anelse om, hvad det betød. Det har jeg stadig ikke, så jeg opfører mig sikkert stadig som en ”Fransk Klovn”. Men så døde

Prins Henrik og jeg kom til at tænke på, om han var en fransk klovn.

En mand med cirkussprog, lilla brokadevest og matchede sokker, som insisterede på at skrive svært forståelige digte og dyrke halvskidt rødvin. En mand, som ikke ville være prins men konge. En mand, som til sidst nægtede at lade sige begrave i et sakofag i Roskilde Domkirke. Det kan godt være, at den har kostet 29 millioner kroner, men så er der mere plads til Daisy.

Måske er fransk klovn slet ikke så negativt.

Jer er ikke specielt imod Kongehuset. Jeg synes, de er mere almindelige, end vi tror. En af mine venner læste sammen med Kronprinsen – og han var bestemt ikke kedelig. Han tog det ikke så højtideligt, f.eks. da han var smøg-forlegen og råbte ud i lokalet: ”Et kongerige for en smøg!” – Eller da han senere stod – noget beruset – og udrettede sin nødtøft med blikket rettet mod sine genitaler, mens han sagde: ”Ja, jeg ved det godt. De vil ALLE SAMMEN være Dronning!”

Og hvis man ser tættere på kongefamilien, ja så ser man, de ikke rigtigt har noget arbejde. De har mange børn. Skilt og gift. Børn med forskellige koner. ”Importerede kone” og et meget afslappet forhold til moms og afgifter. De tropper altid op ved festlige lejligheder og giver den max gas til fætter/kusine-festerne. Ja, og så er hele bundet på overførelsesindkomst – og næste generation lige så.

Ja, nogle gange synes jeg faktisk, at de er SÅ almindelige, at jeg har svært ved at se den store forskel på de kongelige – og min familie i Sønderjylland.